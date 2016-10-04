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Hobi olarak başladı, tavuk çiftliği kurdu

Aksaray’da hobi olarak tavuk besleyen çiftçi, 350 tavukla kendine tavuk çiftliği kurdu. Günde 120 adet yumurta alan üretici, bir ay sonra günde 250 adet yumurta alacak.

Hobi olarak başladı, tavuk çiftliği kurdu

04 Ekim 2016 12:18
Hobi olarak başladı, tavuk çiftliği kurdu - Tıkla İzle

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Balcı köyünde yaşayan Mehmet Keskinkılıç (65), 1 yıl önce hobi olarak tavuk yetiştirmeye başladı. 6 tavukla başladığı yetiştiriciliğe biraz daha hız veren Keskinkılıç, şimdi kendine bir tavuk çiftliği kurdu.  Şu anda 350 tavuk yetiştiren Mehmet Keskinkılıç, “Bu çiftlik yeni bir çiftlik. Başlayalı henüz üç dört ay oldu. Şu an 350 tane tavuğum var. Ben emekliyim. Hem hobi olsun hem de üç beş kuruş gelir olsun diye uğraşıyorum bu işle. Şu an bu tavuklardan 120 yumurta alıyorum ama yaklaşık bir aya kadar tahminimce 250 yumurta civarında almam gerekiyor benim hesaplarıma göre. Zaten yumurta toplanır toplanmaz şu an köyde satılıyor. Hiç kalmıyor” dedi.

Tavukların beslenmesiyle ilgili bilgiler veren Keskinkılıç, “Ot, yonca biçip getiriyoruz. Bahçeden çıkan elmaları veriyoruz. Yem veriyoruz. Bu şekilde besleniyor bunlar. Ben emekliyim. Bu da bir yan gelir olmuş oluyor” şeklinde konuştu. 

Fadime Vurgun - Yasin Can

Etiketler: aksaray, hobi, tavukçuluk


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