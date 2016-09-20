Manavgat'ın Aşağı Işıklar Mahallesinde yaşayan 46 yaşındaki Mobilya ustası Abdulhakim Dağ, 7 yıl önce hobi olarak süs tavuğu yetiştirmeye başladı. Hobi olarak ve çocuklarına köy yumurtası yedirmek için köy tavuğu yetiştiriciliğine başlayan Dağ, bugün süs tavuğu yetiştirerek yurt dışına kuluçkalık yumurta ve canlı tavuk satıyor. Kümeslerinde 10 ayrı ırk ve 100'e yakın çeşit süs tavuğu ve horoz bulunan Dağ, kuluçkalık yumurtlarının 10 ile 50 TL arasında satıldığını, canlı tavuk ve horozların ise cins ve ırklarına göre; 250 TL ile 2 bin TL arasında sattığını söyledi.

Son yıllarda süs tavuğuna ilginin arttığını ifade eden Dağ, "Bugün sanatçılardan iş adamlarına, milletvekillerinden bürokratına kadar bir çok kişi bu süs tavuklarına ilgi duyuyor. Kümesimizde ana ırkları yurt dışı olan ve en çok tutulan ırk ve çeşitlerinden şuanda 100'e yakın kanatlı hayvanımız var. Bunların bir çoğunu yurt dışından getirttik. Burada özel yetiştiriyoruz. Bu tavuklardan elde ettiğimiz kuluçkalık yumurtalarını satıyoruz. Yine canlı satışlarımız da var. Buna ilgi duyan insanlar bizi sosyal medya üzerinden buluyorlar. Tabi bunların pazar, müzayedeleri de oluyor. Ülkemizin dışında, Irak, İran, Azerbaycan, Kosova, Gürcistan gibi ülkelere canlı hayvan ve yumurta satıyorum. Amacım ileride daha büyük bir çiftlik kurarak, dünyanın en iyi ırk tavuklarını burada yetiştirmek" dedi.

Arif Kaplan



