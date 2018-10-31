Hobisini işe çevirdi, şimdi siparişlere yetişemiyor

Liseyi bitirdikten sonra inşaat işinde çalışmaya başlayan Süleyman Timoçin, boş bulduğu zamanlarda da hobisi olan ahşap işiyle uğraşmaya başladı. Sabah gittiği işinden yorgun döndüğü evinde tüm yorgunluğunu tahtaları oyup şekil vererek atan Timoçin, 1,5 yıl önce inşaat işçiliğini bırakmaya karar verdi. Çevresinden KOSGEB'in destek verdiğini duyan Timoçin, hiç zaman kaybetmeden kursa katıldı. Katıldığı kursta başarılı olup girişimcilik belgesi alan Timoçin, hobisini işine dönüştürmek için kolları sıvadı. 1,5 yıl önce KOSGEB'den aldığı 50 bin liralık hibe desteği ile atölye kurup birkaç makine alan Timoçin, çevresinden de borç alarak atölyesini tam bir imalathaneye dönüştürdü. Yurt dışından sipariş ettiği lazerle ahşap işlemeciliğine farklı bir boyut kazandıran Timoçin, siparişlere yetişemez hale geldi. Şimdilik 2 kişiye istihdam olanağı sağlayan Timoçin, atölyesini büyütüp işsiz gençlere istihdam kapısı oluşturmak istiyor.

Tahta elinde sanat eserine dönüşüyor

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Timoçin, daha önce inşaat ve prefabrik işinde çalıştığını, hobi olarak da ahşap oymacılığı yaptığını söyledi. Yakın arkadaşlarından KOSGEB'in hibe desteğini duyduğunu ve kursa hemen başvurduğunu belirten Timoçin, “Eğitimlerin ardından KOSGEB bana destek verdi. Aldığım desteğin ardından iş yerimi açtım, yaklaşık 1,5 yıldır faaliyet gösteriyorum. Daha çok insanların tasarımlarına göre iş yapıyoruz. İnsanlar istedikleri ürünlerini getiriyor, biz de onların isteklerine göre ürünleri yapıyoruz. Oyuncak, minyatür evler, tablo, isimli saatler, ahşapla ilgili hemen her şeyi iş yerimizde yapabilecek durumdayız. Diyarbakır'da bu işi yapan bir tek biziz” dedi.

İş yerlerinin arka tarafını imalathane, ön tarafını ise yaptıkları ürünleri satmak için kullandıklarını aktaran

Timoçin, şöyle konuştu:

“Atölyemizde CNC makinesi, yatar makine, dik matkap, testere gibi malzemelerimiz var. Bu aletlerimizle tahtaları şekillendiriyoruz atölyemizde. İş yerimizde benle birlikte toplam 3 kişi istihdam edilmiş durumda. Biraz daha destek alabilirsem özellikle atölyemi genişletip istihdam sayısını da arttırmak istiyorum. Gençlerin de bu tür etkinliklere dahil olmalarını istiyorum. İşsiz gençlerin de üretime katkı sağlamalarını ve bu desteklerden faydalanmaları çağrısında bulunuyorum.”

Hedefi istihdam sayısını arttırmak

Ahşap işlemeciliğinde iki işlemin olduğuna değinen Timoçin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ahşapta iki işlem var, lazer ve oyma işlemi. Oyma işleminde istenilen tahtaya oyma işlemini yapıp, boyayıp ürünümüzü veriyoruz. Lazer işlemimizdeyse istedikleri şekilleri tahtaya işliyoruz. Ahşap tasarımlarını bilgisayarda yaptıktan sonra CNC makinesinde ürünümüzü hazır hale getiriyoruz. CNC makinemize lazer aparatını da ekledik. Herhangi ince ahşap ürünlerini lazerle kesip şekillendiriyoruz. KOSGEB'e başvurdum, bana 50 bin liralık hibe desteği verdi. Bu desteği aldıktan sonra iş yerimi biraz daha genişlettim. Şu an küçük malzemelerimi aldım, daha fazla destek alabilirsem arka taraftaki atölyemizi genişletmeyi düşünüyorum. Desteği alır atölyeyi genişletirsem istihdam sayısını da arttıracağım.”