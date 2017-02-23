UNESCO’nun 2016 yılını Hoca Ahmet Yesevi’nin bininci, Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün ise 100’üncü doğum yılı olarak belirlemesi sebebiyle İstanbul Aydın Üniversitesi ve Aydın Düşünce Platformu ile Kültür Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen sempozyum Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, Kültür Konsey Başkanı Dr. Metin Eriş, Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Aynı zamanda Aydın Üniversitesi Akademik Kütüphanesi olan Bilgi Merkezi’nin açılışını da gerçekleştirilen Bakan Avcı, merkezin klasik anlamdakütüphane anlayışı ile hizmet vermeyeceğini belirterek yeni gelişmelere açık olacağını söyledi. Bakan Avcı, “Bu kurumu engelli vatandaşlarımızın erişimi de uygun tasarladıkları için teşekkür ederim.

Aydın Üniversitesi’nin bundan sonraki yılarda da pek çok esere imza atacağından ötürü tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ise kütüphanenin çok kapsamlı olarak 24 saat kesintisiz olarak hizmet vereceğini aktardı.

Sempozyumda konuşan Bakan Avcı Hoca Ahmet Yesevi’nin Türk maneviyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek, “Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO 2016 yılını vefat yıldönümü münasebetiyle Hoca Ahmet Yesevi ve Fuat Köprülü yılı olarak belirledi. Bu vesile ile düşünce tarihimizin maneviyat tarihimizin bu iki güzide şahsiyetini rahmetle minnetle yad ediyorum.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından sunulan ve komisyonda kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi ve Fuat Köprülü birçok ülkede farklı etkinlik ve programlarla anıldı. Anmaya anlamaya devam ediyoruz. 2017 yılında da bugün burada olduğu gibi anmaya anlamaya devam ediyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Türk maneviyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Fikirleri ile Türk milletinin manevi hayatında çok derin izler bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Avcı’dan kitap önerisi

Bakan Nabi Avcı sempozyuma katılan gençlere bir de kitap önerisinde bulundu. Bakan Avcı, “ Eski bir üniversite hocası olarak bu kadar genç arkadaşımız bir aradayken bir iki cümle söylemek istiyorum. Bu coğrafyadan vatana geçiş evet kolay olmadı. Remzi Oğuz Arık’ın Coğrafyadan Vatana isimli bir kitabı var özellikle gençlerimizin bakmalarında fayda var. Bu ülkenin yaşını toprağını arkeolojisini jeolojisini havasını suyunu insanını âdetini geleneğini bilmek gerekiyor. Çünkü bizim başka vatanımız yok. Burası bizim ebedi vatanımız ”dedi.

“Toplantı geleceğe ışık tutacak”

Kültür Konsey Başkanı Dr. Metin Eriş eğitim sisteminde Ahmet Yesevi’ye yer verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İlim çizgisinde bilim çizgisinde bir medeniyetin bir kültürün temsilcilerini tanıtmak çok kolay olmasa gerek. Hoca Ahmet Yesevi’yi son 5-10 yıldır Türk kamuoyunda yakından tanıyor. Bizim eğitim sistemimizde Hoca Ahmet Yesevi’yi işaret eden herhangi bir bulgu yoktur. Olacağından eminim. Bu geleceğe ışık tutmak üzere tertip edilmiş bir toplantıdır. Çocuklar gençlerimiz gelecek sizindir. Türkiye’mizin bilim adamları fikir adamları sizin ellerinizde daha çok yücelecektir” diye aktardı.

“Kimlikli bir millet olmak zorundayız”

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise “1071 Alparslan’dan 2017 Recep Tayyip Erdoğan’a kadar aradaki bütün değerler Mustafa Kemaller İsmet İnönüler Fatihler Yavuzlar hepsi bizim değerimiz. Hepsi bu coğrafyayı bizleri vatan yapmak için her türlü imkanlarını seferber etmişlerdir. Biz kimlikli bir millet olmak zorundayız .Biz coğrafyamıza ve coğrafyamızın değerlerine bu coğrafyayı bize vatan kılanlara sahip çıkmak zorundayız. İşte Ahmet Yesevi Orta Asya’dan çıkan o damar hoşgörüsü ile insanlık sevgisi ile Balkanlara kadar uzanan sevginin hoşgörüsünün hakim olduğu bir felsefeyi hayata geçirdi” diye konuştu.

23-24 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda ünlü düşünür ve mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi, Türk tarihi ve edebiyatının yeri doldurulmaz ismi Fuat Köprülü ve Türk düşünce tarihinde yer almış şahsiyetler ve konular tartışılacak.

Gizem Özdemir

