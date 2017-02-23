Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Eğitim »
  • Hoca Ahmet Yesevi’den Fuat Köprülü’ye Türk Düşüncesi Tarihi düzenlenen sempozyumla anlatıldı

Hoca Ahmet Yesevi’den Fuat Köprülü’ye Türk Düşüncesi Tarihi düzenlenen sempozyumla anlatıldı

İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın Düşünce Platformu ile Kültür Konseyi’nin düzenlediği “Hoca Ahmet Yesevi’den Fuat Köprülü’ye Türk Düşüncesi Tarihi” Sempozyumu İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yeseviden Fuat Köprülüye Türk Düşüncesi Tarihi düzenlenen sempozyumla anlatıldı

23 Şubat 2017 17:11
Hoca Ahmet Yesevi’den Fuat Köprülü’ye Türk Düşüncesi Tarihi düzenlenen sempozyumla anlatıldı - Tıkla İzle

UNESCO’nun 2016 yılını Hoca Ahmet Yesevi’nin bininci, Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün ise 100’üncü doğum yılı olarak belirlemesi sebebiyle İstanbul Aydın Üniversitesi ve Aydın Düşünce Platformu ile Kültür Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen sempozyum Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, Kültür Konsey Başkanı Dr. Metin Eriş, Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Aynı zamanda Aydın Üniversitesi Akademik Kütüphanesi olan Bilgi Merkezi’nin açılışını da gerçekleştirilen Bakan Avcı, merkezin klasik anlamdakütüphane anlayışı ile hizmet vermeyeceğini belirterek yeni gelişmelere açık olacağını söyledi. Bakan Avcı, “Bu kurumu engelli vatandaşlarımızın erişimi de uygun tasarladıkları için teşekkür ederim.

Aydın Üniversitesi’nin bundan sonraki yılarda da pek çok esere imza atacağından ötürü tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ise kütüphanenin çok kapsamlı olarak 24 saat kesintisiz olarak hizmet vereceğini aktardı.

Sempozyumda konuşan Bakan Avcı Hoca Ahmet Yesevi’nin Türk maneviyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek, “Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO 2016 yılını vefat yıldönümü münasebetiyle Hoca Ahmet Yesevi ve Fuat Köprülü yılı olarak belirledi. Bu vesile ile düşünce tarihimizin maneviyat tarihimizin bu iki güzide şahsiyetini rahmetle minnetle yad ediyorum.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından sunulan ve komisyonda kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi ve Fuat Köprülü birçok ülkede farklı etkinlik ve programlarla anıldı. Anmaya anlamaya devam ediyoruz. 2017 yılında da bugün burada olduğu gibi anmaya anlamaya devam ediyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Türk maneviyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Fikirleri ile Türk milletinin manevi hayatında çok derin izler bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Avcı’dan kitap önerisi

Bakan Nabi Avcı sempozyuma katılan gençlere bir de kitap önerisinde bulundu. Bakan Avcı, “ Eski bir üniversite hocası olarak bu kadar genç arkadaşımız bir aradayken bir iki cümle söylemek istiyorum. Bu coğrafyadan vatana geçiş evet kolay olmadı. Remzi Oğuz Arık’ın Coğrafyadan Vatana isimli bir kitabı var özellikle gençlerimizin bakmalarında fayda var. Bu ülkenin yaşını toprağını arkeolojisini jeolojisini havasını suyunu insanını âdetini geleneğini bilmek gerekiyor. Çünkü bizim başka vatanımız yok. Burası bizim ebedi vatanımız ”dedi.

“Toplantı geleceğe ışık tutacak”

Kültür Konsey Başkanı Dr. Metin Eriş eğitim sisteminde Ahmet Yesevi’ye yer verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İlim çizgisinde bilim çizgisinde bir medeniyetin bir kültürün temsilcilerini tanıtmak çok kolay olmasa gerek. Hoca Ahmet Yesevi’yi son 5-10 yıldır Türk kamuoyunda yakından tanıyor. Bizim eğitim sistemimizde Hoca Ahmet Yesevi’yi işaret eden herhangi bir bulgu yoktur. Olacağından eminim. Bu geleceğe ışık tutmak üzere tertip edilmiş bir toplantıdır. Çocuklar gençlerimiz gelecek sizindir. Türkiye’mizin bilim adamları fikir adamları sizin ellerinizde daha çok yücelecektir” diye aktardı.

“Kimlikli bir millet olmak zorundayız”

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise “1071 Alparslan’dan 2017 Recep Tayyip Erdoğan’a kadar aradaki bütün değerler Mustafa Kemaller İsmet İnönüler Fatihler Yavuzlar hepsi bizim değerimiz. Hepsi bu coğrafyayı bizleri vatan yapmak için her türlü imkanlarını seferber etmişlerdir. Biz kimlikli bir millet olmak zorundayız .Biz coğrafyamıza ve coğrafyamızın değerlerine bu coğrafyayı bize vatan kılanlara sahip çıkmak zorundayız. İşte Ahmet Yesevi Orta Asya’dan çıkan o damar hoşgörüsü ile insanlık sevgisi ile Balkanlara kadar uzanan sevginin hoşgörüsünün hakim olduğu bir felsefeyi hayata geçirdi” diye konuştu.

23-24 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda ünlü düşünür ve mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi, Türk tarihi ve edebiyatının yeri doldurulmaz ismi Fuat Köprülü ve Türk düşünce tarihinde yer almış şahsiyetler ve konular tartışılacak. 

Gizem Özdemir
 

Etiketler: Fuat Köprülü, Hoca Ahmet Yesevi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!