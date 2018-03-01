Hocalı katliamı kurbanları Paris’te anıldı

Hocalı’da 26 yıl önce 25-26- Şubat 1992 tarihinde yaşanan katliam, her yıl olduğu gibi bu yıl da Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği tarafından Paris’in tarihi kiliselerinden Notre-Dame-Des-Blancs-Manteaux ‘da anıldı. Anma etkinliğine, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve eşi ile Fransa’daki Azerbaycan dostu ülkelerin temsilcileri katıldı.

Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Rahmen Mustafayev, anma etkinliğine katılanlara teşekkürlerini ileterek günün önemi üzerine bir konuşma yaptı. Büyükelçi Mustafayev, katliamına ilişkin “Hocalı’da Ermeni güçleri, birçok kişiye ağır işkencelerde bulundu. Yaşlı, çocuk, kadın erkek fark etmeden gerçekleştirilen katliamda, 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi. İnsanlık dramı olarak adlandırılan Hocalı katliamının gerçekleşmesinin üzerinden 26 yıl geçti. Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 25-26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde yakılarak öldürülmesi olayıdır.” dedi.

Büyükelçi Mustafayev, sözlerine şöyle devam etti: “Gözü dönmüş, Ermeni güçlerinin 1991’in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahipti. 1991 yılı Aralık ayında Karabağ’ın başkenti Hankendi şehrini işgal eden Ermeniler daha sonra Hocalı kasabasında yaşayan sivilleri hedef alıp katlettiler. İnsan Hakları Savunma Merkezi ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, tarafından da dile getirilen katliam, Ermenistan'ın ve 366. Motorize Piyade Alayı'nın desteğindeki Ermeni güçleri tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Ermeni kuvvetlere komutanlık yapmış Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Markar Melkonyan ve bazı Ermeni yöneticilerinin belirttiğine göre katliam Ermeni milisler tarafından yapılan bir intikam olduğu dile getirilmiştir.”

“Hocalı katliamı Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana yapılan en kapsamlı sivil katliam”

Mustafayev, “İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı katliamını Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana yapılan en kapsamlı sivil katliam olarak kabul etmiştir. Hocalı’ya yapılan saldırıda 106'sı kadın, 83'ü çocuk 70’den fazlası savunmasız yaşlı olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiş, 487 kişi ağır yaralanmıştı. Bin 275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve çocukların da aynı vahşete tabi tutuldukları uluslararası insani örgütler tarafından tespit edilmiştir.“ diye konuştu.

Azerbaycan Dostları Derneği Başkanı ve Parlamento Onur Üyesi Jean François Mancel, yaptığı kısa konuşmada “Hocalı katliamı, her zaman hafızalarda canlı kalacaktır. 26 yıl önce 1992 yılının 25 Şubatı 26 Şubata bağlayan gece Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Hocalı kasabasını işgal etmiş. 25 Şubat akşamı saldırıdan önce şehir sakinleri katliamdan kurtulmak üzere kaçmaya çalışmış , topçu ateşine tutulan ve yakılan evlerinde açık bir şekilde soykırıma uğramışlardır. Ermeniler tarafından hazırlanan çılgınca bir tuzağa düşen Azerbaycanlılar, Ermeni işgalciler tarafından sistematik bir şekilde katledildiler” şeklinde konuştu.

Günün önemini anlatan konuşmaların ardından, Ayyub Guliyev, yönetiminde Helios Orkestrası sahneye geldi ve Soprane Ferrouze Gadery ile Kemancı Solenne Paidessi tarafından konser icra edildi.

Tansu Sarıtaylı