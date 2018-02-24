Hocalı katliamının kurbanları 26. yılında anılacak

“Tarih, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Bağlamında 26. yılında Uluslararası Hocalı Sempozyumu” başlığıyla düzenlenecek olan etkinlikte, üzerinden çeyrek asırdan fazla süre geçtiği halde suçluların cezalandırılmadığı, mağdurların maddi ve manevi zararlarının telafi edilmediği bir uluslararası hukuk sorununa dönüşen katliam, tarih, siyaset ve uluslararası hukuk bağlamında ele alınacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TİKA, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Pursaklar Belediyesi ve Tarihdaş Milletler ve Toplulukları İnceleme, Araştırma, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile ortaklaşa düzenlenen sempozyum, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesinde bulunan Milli İrade Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

26 yıl önce yaşanan trajedinin yerli ve yabancı kamuoyuna anlatılması için tarihçi, hukukçu, siyaset bilimcilerin konuya dair çalışmalarını sunacağı sempozyumda, katliama zemin hazırlayan tarihsel süreçler, katliamın toplumsal bellekte ve basındaki yansımaları, katliam sonrası Ermeni sorununun şekillenişi ve soykırım gibi insanlık suçları söz konusu olduğunda uluslararası hukukun işleyişinde yaşanan sorunlar gibi konular konuşulacak.

İki gün sürecek olan sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından bilim insanları katılıyor.