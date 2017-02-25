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Hocalı Soykırımı Saraybosna'da anıldı

Hocalı soykırımının 25. yıldönümü vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hocalı şehitlerinin anıldığı bir program düzenlendi.

Hocalı Soykırımı Saraybosnada anıldı

25 Şubat 2017 09:54
Hocalı Soykırımı Saraybosna'da anıldı - Tıkla İzle

Saraybosna'daki Azerbaycan - Bosna Hersek Dostluk Parkı'nda bulunan Savaş Kurbanları Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan merasime, Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Eldar Hasanov, Saraybosna'da eğitim gören Türk öğrenciler ve Boşnak sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Türk toplumu üyelerinin kendilerini bu acı günde yalnız bırakmamalarından ötürü merasime iştirak edenlere teşekkür eden Büyükelçi Hasanov, "Hocalı, Azerbaycan halkının tarihindeki en feci, en kanlı gündür. Şubat'ın 25'ini 26'sına bağlayan gece çok sayıda günahsız insanımızı mahvettiler, çocukları, kadınları katlettiler. Ve bunlar cezasız kaldı. Millet olarak bizim bunları unutmaya hakkımız yok. Bu nedenle Saraybosna'da uluslararası bir konferans organize ettik. Bu konferansa dünyanın tanınmış bilim insanları, hukukçuları ve uzmanları katılıyor. Hocalı'nın insanlığa karşı bir suç, bir soykırım suçu olduğu, bugün ünlü bilim insanları tarafından delilleriyle ortaya konulup, dile getirilecek" dedi. Hasanov, "Kardeş Türkiye'ye her zaman olduğu gibi yanımızda olduğu için ve burada yaşayan Türk arkadaşlarımıza da bu ağır, dertli günde bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Bir millet, iki devlet mevhumu her adımda her konuda öne çıkıyor ve bununla gurur duyuyorum" dedi.

ERMENİ ORDUSU KATLİAM YAPTI

Merasimin ardından Saraybosna'daki Türk üniversitesi Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin (IUS) ev sahipliğinde uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen "Hocalı: 25 Yıllık Acı ve Adalete Giden Yol" başlıklı uluslararası konferansa geçildi. İnsanlık tarihinin gördüğü en acı katliamlardan biri olan Hocalı Soykırımı, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın günümüzde dahi Ermeni işgali altında olan Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında, Rusya'nın desteklediği Ermeni ordusu tarafından gerçekleştirilmişti. Kadın, çocuk ve yaşlılar dahil 613 Azerbaycan Türkünün şehit edildiği Hocalı Soykırımı, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında tertiplenen anma merasimleriyle yâd ediliyor.

İBRAHİM AYDOĞAN 

Etiketler: Azerbaycan, bosna hersek, ermeni, hocalı katliamı


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