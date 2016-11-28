Arka camında ve kapılarında Halk Özel Harekat (HÖH) ibaresi, kaputunda ve tavanında ise Türk bayrağı görselleriyle trafikte seyreden otomobil polis ekipleri tarafından Yunus Emre caddesi üzerinde durduruldu. 26 AN 429 plakalı otomobile cezai işlem uygulayan polis ekipleri, görsellerin ve yazıların silinmesi için araç sahibini uyardı.

İsmini belirtmeyen otomobil sürücüsü, yazıları ve görselleri sildireceğini söyledi. Acelesi olduğunu belirten otomobil sürücüsü, açıklama yapamayacağını ifade ederek yoluna devam etti.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak