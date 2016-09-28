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Holding sahibi 2 kardeş FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında bir vakıf ile ilgili düzenlenen operasyonda İstanbul'da bir holding sahibi 2 kardeş de gözaltına alındı.

Holding sahibi 2 kardeş FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

28 Eylül 2016 20:55

Samsun Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 667 Kanun Hükmü Kararname ile kapatılan Tanrıverdi Kültür ve Dayanışma Vakfı'na yönelik bugün Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Tokat, Çanakkale, Amasya, Kahramanmaraş ve Bilecik ilerini kapsayan operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında toplam 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında İstanbul'da ünlü bir holding sahibi kardeşler R.K. ve İ.T.'nin de bulunduğu öğrenildi. İstanbul'da gözaltına alınan iş adamları R.K. ve İ.T.'nin Samsun'a getirileceği öğrenildi.
Soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: gözaltı, holding


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