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’Holi Festivali’ yine renk saçacak

Hint kültürünün dünyaya armağan ettiği ’Holi Festivali’, Türkiye’de bu yıl da çeşitli etkinlerle kutlanacak.

Holi Festivali yine renk saçacak

21 Mart 2018 13:34
’Holi Festivali’ yine renk saçacak - Tıkla İzle

Kıştan bahara geçişi müjdeleyen ve Hinduların bayram olarak kutladığı renklerin festivali "Holi" dolayısıyla, dünyanın 50 farklı ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de programlar düzenlenecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale’de boya savaşları yapılacak. 12 Mayıs’ta İstanbul Kilyos’ta düzenlenecek festivalde Hint dansları sahnelenecek. Bahar Aksoy önderliğindeki AGNE isimli Hint dans grubu, Hint kültürün birbirinden güzel danslarını sergileyecek. 

28 Nisan’da İzmir’de, 1 Mayıs’ta Çanakkale’de ve 6 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek festivallerde Hint kültürünü yansıtan müzikler, kınalar, yemekler ve kıyafetlerle bezeli stantlar açılacak. Çeşitli şovlara da yer verilen festivalde davetliler, bu kültürü yakından tanıma fırsatı bulacak. Ayrıca omurilik felci konusunda farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmalar da konuklara anlatılacak. 

Yediden yetmişe herkesi eğlenceli boya savaşlarının da yapılacağı festivale davet eden organizatörler Oktay Çalı, Okan Kayabaşoğlu ve Çağdaş Çetin, bu yıl da katılımın yüksek oranda olmasını beklediklerini belirtti. 

Deniz Kara

 

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