Hollanda 128 gündür hükümetsiz!

Hollanda’da 15 Mart’ta yapılan seçimlerde hiçbir partinin tek başına bir hükümet kurmaya yeterli oy alamamıştı. Yaklaşık 4 aydır farklı koalisyonlar kurma çabaları yetersiz kaldı ve Hollanda devleti hala bir hükümet kuramadı.

Son olarak eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm, koalisyon kurmak için süreç başlatan VVD (Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi) , CDA (Hristiyan Demokratlar Birliği), D66 (Demokrat 66) ve Christenunie (Hristiyan Birlik partisi) partileri ile hükümet kurma müzakerelerini araştırmakla görevlendirildi.

Parti liderlerinin umutlarına rağmen, Hollanda Kralı Willem Alexander’ın da bilgisi altında Zalm partilerin olası kurulacak bir hükümette anlaşabileceklerini ancak bunun daha çok zaman isteyebileceğini ve henüz o raddeye gelmediklerini belirtti.

Perşembe günü verilecek 2 hafta tatil arası ardından 9 Ağustos’ta müzakerelerin devam edeceği aktarıldı.

Buket Avcı