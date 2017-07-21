Diğer
Kategoriler

Hollanda 128 gündür hükümetsiz!

Hollanda’da 15 Mart’ta yapılan genel seçimlerin ardından ülke 128 gündür hükümetsiz.

Hollanda 128 gündür hükümetsiz!

21 Temmuz 2017 14:55

Hollanda’da 15 Mart’ta yapılan seçimlerde hiçbir partinin tek başına bir hükümet kurmaya yeterli oy alamamıştı. Yaklaşık 4 aydır farklı koalisyonlar kurma çabaları yetersiz kaldı ve Hollanda devleti hala bir hükümet kuramadı.
Son olarak eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm, koalisyon kurmak için süreç başlatan VVD (Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi) , CDA (Hristiyan Demokratlar Birliği), D66 (Demokrat 66) ve Christenunie (Hristiyan Birlik partisi) partileri ile hükümet kurma müzakerelerini araştırmakla görevlendirildi.

Parti liderlerinin umutlarına rağmen, Hollanda Kralı Willem Alexander’ın da bilgisi altında Zalm partilerin olası kurulacak bir hükümette anlaşabileceklerini ancak bunun daha çok zaman isteyebileceğini ve henüz o raddeye gelmediklerini belirtti.

Perşembe günü verilecek 2 hafta tatil arası ardından 9 Ağustos’ta müzakerelerin devam edeceği aktarıldı. 

Buket Avcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!