Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 9 Kasım’da İskoçya ve 14 Kasım’da Romanya ile deplasmanda oynanacak hazırlık maçlarının 25 kişilik aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Dick Advoocat Beşiktaş’ın başarılı kanat oyuncusu Ryan Babel ve Fenerbahçeli Vincent Janssen'i davet ederken, Jeremain Lens’in ise kadroya almadı.

Öte yandan Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder de Hollanda milli takımı aday kadrosunda yer alan bir diğer isim oldu.

Hollanda Milli Takımı'nın 25 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Jasper Cillessen (Barcelona), Michel Form (Tottenham Hotspur), Jeroen Zoet (PSV), Nathan Ake (AFC Bournemouth), van Dijk Virgil (Southampton), Wesley Hoedt (Southampton), Matthijs de Yalanlar (Ajax), Karim Rekik (Hertha Berlin), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Ajax), Donny Brook (Ajax), Daley Blind (Manchester United), Marco van Ginkel (PSV), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Wesley Sneijder (OGC Nice), (AS Roma) Kevin Strootman, Tonny Vilhena ( Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Ryan Babel (Beşiktaş), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Portekiz), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Jürgen Locadia (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskova)."