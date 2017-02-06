Amerikan seçimleri hackerler tarafından manipüle edildiği iddiaları üzerinde Avrupa ülkeleri hackerlerin saldırılarına karşı önlem almaya başladı. 15 Mart'ta Hollanda'da yapılacak olan parlamento seçimleri öncesi seçim alınana önlemleri açıklayan Hollanda İçişleri Bakanı Roland Plasterk oy pusulalarının bilgisayar ortamında sayılmayacağını eski sistem olan elle sayılıp kayıt altına alınacağını açıkladı. Bakan Plasterk, bilgisayar tabanlı sayım ve oylamalarda siteme dışarıdan müdahale etme riskinin olduğunu ve bu tür manipülasyonlara fırsat vermemek için böyle bir tercih yaptığını belirtti.

Mehmet Koca