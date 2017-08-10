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Hollanda'da zehirli yumurta skandalında 2 kişi gözaltına alındı

Hollanda'da zehirli yumurta skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şirket yöneticisi gözaltına alındı.

Hollandada zehirli yumurta skandalında 2 kişi gözaltına alındı

10 Ağustos 2017 21:32

Avrupa’yı sarsan zehirli yumurta skandalına ilişkin Belçika ve Hollanda tarafından yürütülen ortak soruşturma kapsamında Hollandalı yetkililer tarafından 2 şirket yöneticisinin gözaltına alındığı bildirildi. Hollandalı savcıların sözcüsü Marieke Van der Molen, tavuk çiftliklerinde fipronil maddesini kullandığından şüphe edilen firmadaki iki yöneticinin gözaltına alındığını belirtti. 

Hollandalı yetkililer, soruşturma kapsamında Hollanda’daki fipronil üreten firmaların da inceleneceğini belirtti.
Hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmesi için kullanılan bir böcek ilacı olan fipronil maddesinin insanların tüketeceği hayvanlarda kullanımı yasak. Dünya Sağlık Örgütünün “orta derecede tehlikeli” olarak tanımladığı fipronil maddesi, yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerini etkiliyor. 


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