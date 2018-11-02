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Hollanda'dan Belçika'ya F-35 uyarısı: 'Faturalarınıza dikkat edin'

Hollanda'dan Belçika'ya F-35 uyarısı: 'Faturalarınıza dikkat edin'
Hollanda'dan Belçika'ya F-35 uyarısı: 'Faturalarınıza dikkat edin'

Hollanda hükümeti, F-35 savaş uçağı satın alan Belçika’ya “Faturalarınıza dikkat edin” uyarısında bulundu.

Belçika Federal Hükümetinin Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı satın almasının ardından Hollanda'dan Belçika'ya “Faturalarda dikkatli olunuz” uyarısı geldi. Belçika Hükümetinin, Hava Kuvvetlerinde bulunan F-16 savaş uçaklarını tüm baskılara rağmen F-35'lerle değiştirme kararı almasına ilk tepki Fransa'dan gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Belçika hükümetinin Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı satın alma kararını kınıyorum" açıklamasını yapmıştı. Son olarak Hollanda'dan da Belçika'ya bir uyarı geldi. Hollanda Hükümeti, “F-35 savaş uçağı satın alacak olan Belçika'ya, ödeyecek olduğunuz faturaları çok dikkat edin ve faturaları dikkatle göz atınız. Hollanda ve Norveç, F-35 savaş uçağı satın aldı ama faturalarda 59 hata buldu” uyarısında bulundu. 

Hükümet, Hollanda sayıştayının yaptığı bir çalışmayı da aktardı. Buna göre, “F-35 faturalarını hafife almamalısınız. Hollanda 2013 yılında 37 adet satın aldı ve uçakların geliştirilmesinde ortak yatırımcılar. Norveçli meslektaşlarıyla birlikte Hollandalı yetkililer, tüm faturaları Ocak 2017'den Haziran 2018'e kadar kontrol etti. 838 faturada toplam 59 hata olduğunu tespit etti. Beklediğimizden daha fazla” açıklaması yapıldı.  

Halil Uygun

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