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Hollanda'dan Kayseri'ye kargoyla uyuşturucu gönderdiler

Kayseri polisi, Hollanda'dan PTT aracılığıyla Kayseri'ye kargo ile gönderilen, içinde uyuşturucu bulunan pakete el koydu.

Hollandadan Kayseriye kargoyla uyuşturucu gönderdiler

16 Kasım 2016 16:27

Edinilen bilgiye göre, Hollanda'dan PTT kargo aracılığı ile Kayseri'ye uyuşturucu nakli yapıldığı ihbarının değerlendirildiği öğrenildi. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan operasyonda M.K. isimli şahsa daha önce gönderilen kargo ile birebir benzerlik gösteren bir kargo paketi daha gönderildiği belirlendi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konulan paketin içerisinde 86 gram esrar maddesi , 5.10 gram metamfetamin, 54 adet ecstasy tablet, 26 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. 

Etiketler: Hollanda, kargo, Kayseri, uyuşturucu


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