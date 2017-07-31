Hollandalı gazeteci kayıp Hollandalıların peşinde

Hollandalı 22 yaşındaki Joey Hoffman, Bjoen Breckers (34) ve eşi Sebahat Derya Ün Breckers Temmuz ayı başında Silifke’ye geldiler. Kiraladıkları araçla Silifke’ye gelen Joey Hoffman, Bjoen Breckers ve eşi Sebahat Derya Ün Breckers’ten 8 Temmuz’dan beri haber alınamıyor.

Joey Hoffman’den haber alamayan ailesi Hollanda’da polise başvurdu. Silifke polisi her yerde Hollandalı 22 yaşındaki Joey Hoffman, Bjoen Breckers (34) ve eşi Sebahat Derya Ün Breckers’i arıyor.

Daha sonra Hoffman ailesi çocuklarının bulunmaması üzerine Hollanda’da yayınlanan De Telegraaf gazetesinin muhabiri Woen Nederhof’tan yardım istedi. Bunun üzerine Silifke’ye gelen muhabir Woen Nederhof Silifke Emniyet Müdürlüğüne giderek Müdür Murat Esertürk’ten yardım istedi.

De Telegraaf gazetesinin muhabiri Woen Nederhof kayıpları bulmak için Silifke’ye geldiğini belirterek, “Üç Hollandalı arkadaş Silifke’ye ev yaptırmak için gelmişler. Bunlardan Hollandalı Joey Hoffman Silifke’den ticari araçla Adana’ya oradan havayolları ile Hollanda’ya gitmek için ayrılmış. Ancak kendisinden bir haber alınamamış. Bjoen Breckers ve eşi Sebahat Derya Ün Breckers ile en son 21 Temmuz’da irtibat kurulmuş daha sonra haber alınamamış" dedi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir de yaptığı açıklamada, 8 Temmuz’dan bu yana kaybolduğu iddia edilen Hollandalı Joey Hoffman, Bjoen Breckers (34) ve eşi Sebahat Derya Ün Breckers’ın Silifke’de olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Türkiye’ye gelen Hollandalıların gezi programında Silifke’nin de olduğunu ancak ilçeye gelip gelmediğinin henüz belli olmadığını belirten Cinbir, “Burada olup olmadığı şu anda kesin değil fakat konu en kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. Eğer burada ise en kısa zamanda bulunacaktır” diye konuştu.

Murat Şengi