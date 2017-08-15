Hollandalı Hoffman'ın cesedi ailesini bekliyor

Sigortacı Joey Hoffman, Hollandalı arkadaşı 34 yaşındaki Björn Breukers ve Tarsuslu eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile birlikte 8 Temmuz’da Narlıkuyu’da tatil yapmak ve arazi satın almak için bu bölgeye geldi. Dağlık alanda arazi bakan 3 arkadaştan, Derya ile eşi Björn Breukers iddiaya göre ayrılıp geldikleri yoldan dönüşe geçti. Hoffman ise, “Ben tırmanamam, aşağı yola doğru gideceğim” diyerek ayrıldı. O günden sonra da izine rastlanılmadı.

37 gün boyunca 80 kişilik ekip tarafından drone ve köpeklerle aranan kayıp Hollandalı Joey Hoffman, dün sabah Kuruçay Deresi yakınlarındaki kayalıklar arasında bulundu. Cesetteki ilk muayenede bıçak ya da ateşli silah izine rastlanmadı.

Hoffman'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hoffman'ın otopsi işlemlerinin tamamlandığı fakat raporun henüz çıkmadığı öğrenildi. Hoffman'ın yakınları ise henüz morga gelmezken Hollandalı gazeteciler morg önüne gelip görüntü çekti. Sigortacı Joey Hoffman’ın kardeşi Robin Hoffman ve arkadaşları Angelo Durei ile Jaimy Gewald’ın Adana’da kaldıkları otelden 10 gün önce ayrıldıkları öğrenildi.

Cenazenin morgda bekleyişi sürüyor.

Umutcan İşledici