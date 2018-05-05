Hollandalı iş adamlarının Türkiye ilgisi

Kısa adı NETUBA olan Hollanda Türkiye İş Konseyi, İstanbul'da Hollandalı ve Türk iş adamlarını bir araya getirdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkiyi geliştirmek ve ortak iş yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, NETUBA Yönetim Kurulu Üyesi, Dünya Türk İş Konseyi Başkan Vekili ve Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, iki ülke arasındaki ticareti ve siyasi krizi değerlendirdi.

''Hollanda'da artık her konuda yönetilen değil, yöneten sınıfına geçmişiz''



Hollanda ile siyasi krizlerin çözümünde iş adamlarının katkısını değerlendiren Turgut Torunoğulları, "Hollanda'nın, Türkiye'de 22 milyar euro yatırımı var. Türkiye'nin, Hollanda'da 9 milyar euro yatırımı var. Hollanda'da 500 bin Türk yaşıyor. 20 binin üzerinde girişimci Türk iş adamı var. Siyasetçilerimiz ve öğrencilerimiz var. Artık her konuda yönetilen değil, yöneten sınıfına geçmişiz. Bu kadar güzel bir çalışmanın ve milyarların döndüğü bir ortamda 'iş adamlarının krizin çözümünde katkısı olmaz' diyemezsiniz. Sonuçta her şey ekonomi ile dönüyor. Hem NETUBA hem de biz, zaman zaman Avrupa'da çeşitli toplantılar yaparak bu sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalışıyoruz'' dedi.

''Türkiye, para kazanma ve yatırım yapma konusunda iyi bir ülke''



NETUBA'nın iki ülke arasındaki ticarete katkısını açıklayan Torunoğulları, "Biz de bu kurumun yönetim kurulu üyesiyiz. Hollanda'daki büyük şirketler, bu kurumun kurucularından ve yönetim kurulundan oluşuyor. Bu tip organizasyonların, ortam düzeldiğinde ileriye yönelik çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yatırımların daha fazla Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Türkiye, para kazanma ve yatırım yapma konusunda iyi bir ülke. Avrupalı para kazanılan yere gider. Çünkü Avrupalı bazı şeyler standart haline gelişmiş durumda. Türkiye'de yatırım yapmayı çok ister. Bu ufak tefek sıkıntılar çözüldüğü zaman Türkiye'de yatırım hızı artacak" ifadelerini kullandı.

''Biz, Türkiye'deki siyasetçilerin gelip Hollanda'da kendilerini tanıtmalarını istiyoruz''



24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için Türk siyasetçilerin Hollanda'da toplantı yapmalarına izin verilmeyeceği şeklinde yapılan açıklamaları yorumlayan iş adamı Torunoğulları, "Cumhurbaşkanımız seçim tarihi açıkladı; Hollanda Başbakanı hemen arkasında bir açıklama yaptı. 'Türk siyasetçiler burada toplantı yapmayacak' denildi. Biz de hemen STK başkanlarını topladık. Avrupa'da yaşayan 6 milyon Türk var. Hollanda'da yaşayan 500 bin Türk var. Seçme ve seçilme hakkı bize verilmiş. Biz gidip dinleyeceğiz, tartışacağız, soru soracağız ve oyumuzu vereceğiz. Hollanda Anayasasında bu var; başka ülkenden birinin gelip kendisini ve partisi tanıtma yetkisi var. Biz, STK'lar olarak bu engellemeye şiddetle karşıyız. Biz, Türkiye'deki siyasetçilerin gelip Hollanda'da kendilerini tanıtmalarını istiyoruz. Vatandaş olarak oyumuzu kullanmak istiyoruz. Oyumuzu kime verdiğimizi, öğrenerek ve soru sorarak kullanmak istiyoruz. Onun için bu durumu rapor haline getirdik ve 120 tane STK adına önümüzdeki hafta Hollanda yetkililerine teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Toplumlar arasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum''



Torunoğulları sözlerini şöyle tamamladı:

"Kesinlikle Hollanda toplumu ve Avrupa'da bulunan Türk toplumu arasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Beraber ortak işler yapıyoruz, konuşuyoruz ve beraber geziyoruz. Geçen sene bütün baskıya ve girmeyin demelerine rağmen Avrupa'dan gelen turist sayısın yüzde 30 oranın düşüş var. Aynı zamanda turizmci olduğum için biliyorum. Bu sene inşallah o yüzde 30'u da alacağız ve daha da katlayacağız. Demek ki siyasetin baskı kurmasıyla bu iş olmuyor. Bu konuda ileriye yönelik bir korkum yok. Çok Avrupalı turist geliyor. 3 ayda 6 milyona yakın turist ağırlamışız. Bizim için yeterli değil. Çünkü aynı dönemde İspanya 16 milyon turist ağırlamış. Devletimizin projesi muhakkak vardır. 5-10 senelik projesi olacak. Herkesi bu projeye yönlendirecek. Otelciler olarak hedefimiz şu olmalı; 5-10 sene sonra 80 milyon misafiri ağırlayacağız. Ona göre çalışma yapacağız, ona göre alt yapısını yapacağız. Onu yakaladığımız zaman ise kendimizi başarılı göreceğiz."

"İki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum''



NETUBA'da danışman görevinde bulunan Hatice Bekker, "İki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye, ticaret ve girişimcilik konusunda uzman. Hollanda, dünyanın tüccarı olarak görüldüğü için mantık aynı. Birbirine uyum sağlayacak ve daha da genişletecek. Teknolojik anlamda Hollanda'da alınabilecek şeyler var. Özellikle bilişim teknolojisi (IT) ve iş gücü anlamında da Hollanda'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. İki ülkenin birbirini destekleyeceğini ve ilişkilerin gelişeceğini düşünüyoruz. Bu çalışmaları o amaçla yapıyoruz" dedi.

Toplantının gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan Tellioğlu Grubu'ndan Sönmez Tellioğlu, "Türk ve Hollandalı iş adamları olarak burada toplandık. İkili ilişkilerin gelişmesi ve ticaretin artması için bu toplantıya sponsor olduk. Bundan sonrada desteklemeye devam edeceğiz. İlişkilerin tez zamanda düzelmesini istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Adem Gürer