Atatürk Havalimanı'nda görev yapan İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yurt dışından gelen 2 kişiden şüphelenerek takibe aldı. Ardından havalimanı çıkışında durdurulan şüphelilere yönelik kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Hollanda uyruklu Z.D. (22) isimli kadın ile Y.Ç. (27) isimli şüphelinin valizlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 8 kilogram kokain ve 7 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüphelilerin, uyuşturucuları taşıdıkları valizlere yapılan gizli bölmeye zulalaması ise dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tugay Saday