Hollanda'nın gözünü korkutan tesis

Türkiye'nin en büyük çiçekçilik kümelenme modeli içerisinde yer alan Solo Plant isimli tesis, tamamı yerli olan orkide üretimi ile ülkenin bu alandaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltıyor. Tesiste oluşturulan gen laboratuarında genden satış boyuna kadar yıllık 1 milyon 500 adet yerli orkide üretiliyor. Türkiye bu tesis kurulmadan önce çoğunluğu Hollanda'dan olmak üzere 5 milyon orkideyi yurt dışından alıyor ve yaklaşık 25 milyon Euro gibi bir döviz ülkeden yurt dışına gidiyordu. Bu tesisin üretime başlamasının ardından ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 50'lik bölümü yerli üretimle sağlanmaya başladı.

Türkiye'nin en büyük orkide pazarlarından birisi olan Türkiye'nin orkide ihtiyacını azaltan tesis Hollanda'nın korkulu rüyası oldu. Tesisin üretimi ile ilgili bilgi veren Solo Plant Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tuğtekin, "Bu tesisin kuruluş maksadı orkide üretmek. Doku kültürü laboratuarımızda fide üretiminden başlayarak 3 yıl gibi bir sürede çiçeğini açacak hale getiriyoruz. Fide aşamasından satım boyuna kadar tamamı ile yerli üretim yapılıyor. 22 bin metre kare alanda üretim yapıyoruz. Projemizin yüzde 70'lik bölümü tamamlandı. Yıllık 1 milyon 500 bin adet orkide üretimi gerçekleştiriyoruz. Projemiz yüzde 100'e ulaştığında 2 milyon 700 bin yıllık üretime ulaşacağız. Hedefimizi 3 milyon orkide, 4.5 milyon orkide fidesi üretmek olarak koyduk. Burada üretilen orkide daha kaliteli ve daha uzun ömürlü. Bu da yurtdışından gelen orkidenin yaklaşık yüzde 50'sine tekabül ediyor. Ülke olarak en azından yüzde 50'lik ithalatı engellemiş olacağız. Şu anda ülkemiz yaklaşık 5 milyon orkideyi Hollanda'dan alıyor. Ülkemiz bu sayede yurt dışına kaçan 25 milyon Euro'yu kendi kasasında tutmuş olacak. Şu anda yaklaşık 45 kişiye istihdam sağlıyoruz. Proje tamamlandığında ise istihdam edilen personel sayısı 70 kişiye çıkacak" diye konuştu.

Saim Çotuk