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Hollanda'nın ulusal gazetesinden büyük hata

Hollanda'nın ulusal gazetelerinden NRC Handelsblad, 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni’ne ilişkin yaptığı haberde, röportaj yaptığı Türklerin isimlerini Beşiktaş’ın futbolcuları Demba Ba ve Cenk Tosun ile milli futbolcu Emre Mor olarak yayınladı. Haberin sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından gazete hatasını düzeltti.

Hollandanın ulusal gazetesinden büyük hata

12 Temmuz 2017 15:31

Liberal Hollanda gazetesi olarak bilinen NRC Handelsblad, Hollanda’nın Apeldoorn kentinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni’ne ilişkin bir haber yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in de katılması beklenen fakat son anda iptal edilen katılım daha önce büyük yankı uyandırmıştı.

Törende Türklerle röportaj yapan NRC muhabiri röportaj yaptığı kişilerin isimlerini yanlış yayınlayınca büyük tepki topladı. Geniş okuyucu kitlesine sahip gazete haberde Beşiktaş’ın futbolcuları Demba Ba ve Cenk Tosun ile milli futbolcu Emre Mor’un isimlerini kullandı. Gazetenin haberde yaptığı hatanın Hollandalı Türkler tarafından sosyal medyada defalarca paylaşılması ve tiye alınmasının ardından haber hem kısaltıldı hem de futbolcuların ismi silindi. 

Buket Avcı

Etiketler: Hollanda


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