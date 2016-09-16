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Hollande: 'Eğer ABD geride kalmak isterse...'

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, AB liderlerinin Bratistava’da gerçekleştirdiği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, “Eğer ABD geride kalmak isterse, Avrupa’nın kendini savunacağını herkes bilsin” dedi.

Hollande: Eğer ABD geride kalmak isterse...

16 Eylül 2016 12:27

AB liderleri, birliğin geleceğini ele almak üzere Slovakya’nın başkenti Bratislava’da İngiltere olmadan bir araya geliyor. Toplantı öncesinde açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, “Fransa olarak Avrupa savunması konusunda önemli çaba sarf ediyoruz. Ancak bunu tek başımıza yapamayız ve yapmak da istemiyoruz” dedi. Fransa’nın Avrupa’nın güvenliğini sağlamak için ortakları ile çalışmak istediğine vurgu yapan Hollande, aynı zamanda Avrupa’nın kendi ayakları üzerinde durmaya hazır olduğunu kaydederek, “Eğer ABD geride kalmak isterse, Avrupa’nın ken 

Etiketler: AB, ABD, François Hollande


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