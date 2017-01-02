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Hollande, Fuad Masum’la görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile görüştü.

Hollande, Fuad Masumla görüştü

02 Ocak 2017 15:16

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, DEAŞ ile savaşan Fransız askerlerini ziyaret etmek ve Iraklı yetkililerle görüşmek için Irak’a ziyaret düzenliyor. Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ile birlikte Irak’a gelen Hollande, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Fransa Özel Kuvvetler merkezini ziyaret etti. Hollande daha sonra Irak cumhurbaşkanı Fuad Masım ile görüşme gerçekleştirdi. Hollande ve Masum, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Hollande, ülkesinin DEAŞ ile mücadelede hem askeri hem de siyasi olarak önemli rol oynadığını söyledi. DEAŞ’ın Irak’ta mağlup edilmesinin ülkesi için tehditleri ortadan kaldıracağını vurgulayan Hollande, Paris yönetiminin Irak ve Suriye’de terör örgütü ile mücadelede destek vermeye devam edeceğini dile getirdi. Fransız Cumhurbaşkanı, yabancı düşmanların Avrupa’ya dönerek gerçekleştireceği terör saldırılarının engellenmesi noktasında Irak hükümeti ile güçlü işbirliğini tekrar etti.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ise Hollande’nin ziyaretinin önemine değinerek, Fransa’nın Irak’a verdiği destek için teşekkürlerini sundu. Fransa’nın Irak’a olan desteğine de değinerek DEAŞ ile mücadelede Iraklı güçlerin eğitilmesinin devam ettiğini dile getiren Fuad Masum, Hollande’nin ziyaretinin, DEAŞ ile mücadelede Irak’a uluslararası destek verilmesi açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Hollande, son olarak 2014 yılında Bağdat’a ziyaret gerçekleştirmişti.


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