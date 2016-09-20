Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, BM Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, Suriye’deki savaşın tarihe “rezalet” olarak geçeceğini ifade etti. Hollande, “Eğer biz bir an evvel sonlandırmazsak Suriye trajedisi, tarihe rezalet olarak geçecek” dedi.

Hava saldırıları altındaki Halep’i “şehit kent” olarak tanımlayan Hollande, ateşkesin sonlanması noktasında Suriye rejimini suçladı. “Binlerce çocuk bombardımanlarda öldü, nüfusun tamamı açlıktan ölüyor, insani yardımlar saldırı ya uğruyor, kimyasal silah kullanılıyor” diyen Hollande, “Burada söyleyecek tek bir şeyim var. Artık yeter” ifadesini kullandı.

