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Hollande: Türkiye, Suriye konusunda çok önemli bir rol oynadı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Strasbourg’da düzenlenen sonbahar oturumunda, “Türkiye, Suriye konusunda çok önemli bir rol oynadı ve mülteci krizinde de önemli çaba göstermeye devam ediyor” dedi.

Hollande: Türkiye, Suriye konusunda çok önemli bir rol oynadı

11 Ekim 2016 16:36

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Strasbourg'da düzenlenen sonbahar oturumunda Rusya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Suriye konusundaki görüşmelerin çok önemli olduğunu ve samimi ve sağlam olması gerektiğini söyleyen Hollande, “Suriye konusunda, Rusya ile Fransa arasında ciddi görüş ayrılıkları var. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Fransa’nın karar tasarısını veto etmesi bombardımanın durdurulması ve ateşkes ilan edilmesi engelledi. Rusya ile diyalog gerekli ancak, bu sağlam ve samimi olmalı. Aksi halde, bu yalnızca saçmalık olur. Bu nedenle barış sağlanması, bombardımanın durdurulması ve ateşkes ilan edilmesi halinde Putin ile görüşmeye hazırım” dedi. Putin’in iptal ettiği Fransa ziyaretine değinerek, kendisine eşlik etmeyi planlanmadığını yalnızca Suriye konusunun görüşülmesi teklifinde bulunduğunu dile getiren Hollande, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmanın siyasi çözümü için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de yer aldığı bir görüşme olabileceği sinyalini verdi. İlerlemenin çok yavaş olduğunu vurgulayan Hollande, “Ukrayna’nın doğusu için en kısa sürede seçim yapılmasına olanak sağlayan, Ukrayna yasalarına uyumlu ve uluslararası kriterlere saygı duyan siyasi çözüme doğru ilerlemeliyiz” ifadesini kullandı.

“Suriye’deki çatışmanın çözümü için Türkiye gibi bölgedeki ülkelerin müzakerelere katılması önemli”
Türkiye ile diyaloga geçmenin de önemli olduğuna işaret eden Hollande, “Türkiye, Suriye konusunda çok önemli bir rol oynadı ve mülteci krizinde de önemli çaba göstermeye devam ediyor. Suriye’deki çatışmanın çözümü için Türkiye, İran ve Rusya gibi bölgedeki ülkelerin müzakerelere katılması önemli. Türkiye, son derece önemli bir durumla karşılaştı ve olağanüstü hal ilan etti. Bizi birleştiren değerlere ve ilkelere saygı duyulmalı” dedi.

Rusya, Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‘ne Halep’te çatışmaların durdurulmasını öngören yasa tasarısını veto etmişti. Ardından da Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Fransız basınına yaptığı açıklamasında, Rusya’nın Halep’te savaş suçu teşkil edebileceğini kaydetmiş ve Halep’te yaşananların Uluslararası Ceza Mahkemesi gündemine taşınabileceğini bildirmişti. Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki gelişmeleri ele almak üzere 19 Ekim’de gerçekleştireceğini duyurduğu Fransa ziyaretini ertelediğini duyurmuştu. 

Etiketler: François Hollande, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hollande, Türkiye


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