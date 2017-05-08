Hollande ve Macron yan yana

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda rakibi Marine Le Pen’e karşı üstünlük sağlayan Yürüyüş Hareketinin lideri Emmanuel Macron, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Macron, mevcut Cumhurbaşkanı François Hollande’den görevi devralmasına günler kala, İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişi ve Meçhul Asker Anıtı’na çelenk konulması törenine katıldı. Atlı askerlerin ve bando takımının gösteri yaptığı törende, Macron’u Hollande karşıladı. Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koyan iki liderin samimi pozları ise dikkatlerden kaçmadı. Saygı duruşunda bulunan Hollande ve Macron daha sonra tek tek gazilerle kısa süre sohbet etti.

Fransa Anayasa Konseyi, 10 Mayıs’ta resmi sonuçları açıklayacak ve cumhurbaşkanını ilan edecek. Görevde olan Bernard Cazeneuve hükümetinin istifa etmesiyle 15 Mayıs’ta Elysee Sarayı’nda devir teslim töreni düzenlenecek. Törende Hollande’dan görevi devralacak olan Macron, göreve başlamış olacak.