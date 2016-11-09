Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından ABD’de başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. ABD’de başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump’ı tebrik ettiğini ifade eden Hollande, seçim sonucunun “bir belirsizlik döneminin başlangıcı olduğunu” da belirtti.

Hollande, “ABD önde gelen partnerlerimizdendir. Asıl önemli olan konu barış Ortadoğu’nun durumudur. Tüm bu konularda Fransa en kısa sürede, 20 Ocak’ta görevi teslim alacak olan yeni ABD yönetimiyle görüşmelere başlatacaktır. Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında bazı konularda yaptığı çıkışlar ortak değerlerimize göre sorgulanmalıdır” dedi.