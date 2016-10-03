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Hollywood yıldızı Lohan'ın parmağı koptu

Ünlü Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, parmağının bir kısmının koptuğunu ve daha sonra yerine dikildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Hollywood yıldızı Lohanın parmağı koptu

03 Ekim 2016 13:57

Ünlü Hollywood yıldızı Lohan, Türkiye'de bulunan Suriyeli bir aileyi ziyarete gelmiş ve o aileye yardımda bulunmuştu. Türkiye’den ayrıldıktan sonra kaza geçirdiğini açıklayan Lohan, kısa bir videoda paylaşarak, parmağının bir kısmının koptuğunu belirtti. Ünlü yıldız, daha sonra kopan parçanın yerine dikildiğini kaydetti.
Lohan, yaptığı paylaşımlarda parmağının çok acıdığını söyleyerek, “Neredeyse parmağımı kaybediyordum. Kopan parçayı bulduk ve operasyonla yerine dikildi. Çok kötü acıyor” ifadelerini kullandı.
Lohan, parmağının nerede koptuğunu ve yerine dikildiğini açıklamadı. 

Eren Ayhan

Etiketler: parmak, Ünlü Hollywood yıldızı Lindsay Lohan


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