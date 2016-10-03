Ünlü Hollywood yıldızı Lohan, Türkiye'de bulunan Suriyeli bir aileyi ziyarete gelmiş ve o aileye yardımda bulunmuştu. Türkiye’den ayrıldıktan sonra kaza geçirdiğini açıklayan Lohan, kısa bir videoda paylaşarak, parmağının bir kısmının koptuğunu belirtti. Ünlü yıldız, daha sonra kopan parçanın yerine dikildiğini kaydetti.

Lohan, yaptığı paylaşımlarda parmağının çok acıdığını söyleyerek, “Neredeyse parmağımı kaybediyordum. Kopan parçayı bulduk ve operasyonla yerine dikildi. Çok kötü acıyor” ifadelerini kullandı.

Lohan, parmağının nerede koptuğunu ve yerine dikildiğini açıklamadı.

Eren Ayhan