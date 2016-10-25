Home&Tex, 26 - 29 Ekim 2016 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul'da 4. kez düzenlenecek. Ev tekstili ve dekorasyon sektörünün yerli ve yabancı alıcılarla buluşacağı Home&Tex, yaklaşık 600 firmaya ev sahipliği yapacak. Fuarda Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 92 ülkeden alıcı grubu da ağırlanacak.

Üretim, istihdam ve ihracatı ile ülke ekonomisinin lokomotif sektörü durumunda olan ev tekstilinde, 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat hedefleniyor. Türk ev tekstilinin ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen Home&Tex Fuarı sektörün Türkiye'deki potansiyelinin dış pazarlara tanıtılması amacıyla düzenlenecek.

