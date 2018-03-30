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Honda Türkiye’de yeni dönem atamaları gerçekleşti

Honda Türkiye operasyonel kadrosunda atamalar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Honda Türkiyede yeni dönem atamaları gerçekleşti

30 Mart 2018 17:00

Honda Türkiye operasyonel kadrosunda önemli atamalar gerçekleştirdi. Honda Türkiye tarafından yapılan resmi açıklamaya göre,1 Nisan 2017 tarihinden bu yana Honda Türkiye Otomobil ve Motosiklet Satış Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Kılıçer yeni organizasyonel yapıda Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak. 

1 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Honda Türkiye Otomobil Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüten Serdar Akman, yeni görevinde Otomobil ve Motosiklet Satış Müdürlüğü’ne atanırken, Kurumsal İletişim ve Bayi Geliştirme bölümleri de kendisine bağlandı. 1 Nisan 2016 tarihinden bu yana Honda Türkiye Müşteri İlişkileri ve Kişisel Gelişim Müdürlüğü görevini yürüten Baybars Aroma da Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Pazarlama Müdürü oldu. 

1 Nisan 2016 tarihinden bu yana Honda Türkiye Otomobil Pazarlama Departmanı Basın ve Halkla İlişkiler Şefi olarak görev yapan Koray Tüzmen ise bu süreçte Kurumsal İletişim Şefliği görevini sürdürecek. Yeni görevler 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.  

 

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