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Hong Kong’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

Hong Kong’da bir şantiyede İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu.

Hong Kongda İkinci Dünya Savaşından kalma bomba bulundu

01 Şubat 2018 13:43

Hong Kong’un merkezinde inşaat halinde bir alanın zemininde bulunan bombanın İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu belirtiliyor. Polis, Hong Kong kongre ve sergi merkezi yakınlarında tehlikeli halde bulunan bombanın başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Polis, bombanın etkisiz hale getirilmesi için 4 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini, çevredeki iş yerlerinin kapatıldığını belirtti. Yetkililer bir hafta içerisinde ikinci bombanın bulunduğunu belirtti. Bomba imha uzmanı, bulunan bombanın Pazar günü bulunan bombayla aynı türde olduğunu belirtti.

Hong Kong’da geçtiğimiz yıl da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma ABD yapımı bir bomba bulunmuştu.

 

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