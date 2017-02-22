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Hong Kong’in eski liderine rüşvetten 20 ay hapis cezası

Hong Kong’un eski lideri Donald Tsang'ın, yayın lisansı almak için başvuruda bulunan bir iş adımından emekliliğinde oturmak üzere lüks bir apartman kiralama planı ifşa olunca yetkisini suistimaldan 20 yıl hapse mahkûm oldu.


22 Şubat 2017 16:14

Yüksek Mahkeme Yargıcı Andrew Chan, ülkeyi 2005’den 2012’ye kadar yöneten 72 yaşındaki eski başbakan Donald Tsang mahkûmiyetini bir düşüş olarak yorumladı. Chan, "Meslek hayatımda bu kadar yüksekten düşen hiç kimseyi görmedim. Ancak, bu geçen 40 yıl içinde kendisini halk hizmetine adamış olmasıyla bir çelişki teşkil etmez” dedi. Yargıç Chan, Tsang’ın halk hizmetine en büyük katkısının 1997-98 Asya mali krizini aşmak için gösterdiği çaba olduğunu söyledi. Tsang, Asya mali krizi sırasında ülkenin maliye bakanı olarak görev yapmıştı.
Jüri geçen hafta, Tsang’u kamu görevi sırasında görevini kötüye kullanmadan suçlu bulmuş başka bir konuda suçlamada bulunmamıştı.

Tsang’ın eşi Selina, gazetecilere yaptığı açıklamada, kocasının temyize başvuracağını, bugünün çok kara bir gün olduğunu söyledi. Selina, "Ailem ve ben hayal kırıklığına uğradık ve mahkemenin kararından dolayı çok üzgünüz” dedi.

Etiketler: 20 ay hapis cezası, hong kong, rüşvet


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