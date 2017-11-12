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Hopa'da futbola yakışmayan görüntüler

Artvin'in Hopa ilçesinde oynanan Artvin Hopaspor-Kelkit Belediye Hürriyetspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından misafir ekibin taraftarının bulunduğu araca taraftarlar saldırdı.

Hopada futbola yakışmayan görüntüler

12 Kasım 2017 17:56

Artvin'in Hopa ilçesi Hopaspor Stadı'nda, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 8. hafta karşılaşmalarında Artvin Hopaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekip Artvin Hopaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ardından futbola yakışmayan görüntüler ortaya çıktı.
Misafir ekip Kelkit Belediye Hürriyetspor'un taraftarının bulunduğu otobüs stat çıkışında saldırıya uğradı. Yaklaşık 30 kişilik taraftar grubunun bulunduğu otobüsün bütün camları taşlarla kırıldı. Saldırıya uğrayan otobüs kullanılamaz hale gelince taraftarlar olaylar yatıştırıldıktan sonra başka bir araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırılarda 10’a yakın kişi yaralanırken olay anı misafir ekibin taraftarları tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Hasan Fehmi Demir
 

Etiketler: futbol, kavga

 

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