Edinilen bilgiye göre, kaza saat 18.30 sıralarında Aşağıbademözü mahallesinde meydana geldi. A.G. isimli şahıs yönetimindeki araç seyir halindeyken hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen O.A. isimli şahsın yönetimdeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri A.G. ve O.A. ile araçta yolcu olarak bulunan N.G., O.A., O.S ve H.A. hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Selçuk Kaya