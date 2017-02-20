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Horlayan çocuğunuzun tedavisinde 5 adım

Çocuklarda horlama problemi, sağlığı ve hayat kalitesini etkileyen önemli bir sorun olarak görülüyor. Okul başarılarını doğrudan etkileyen bu problemi ve çözüm yollarını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çerçi anlattı.


20 Şubat 2017 13:14

Uyku sırasında burun, boğaz ve genizdeki tıkanıklıkların çocuklarda geceleri ağzı açık uyuma ve horlamaya neden olduğunu belirten Çerçi, "Bademcik ve geniz etinin aşırı büyüklüğü çocuklarda horlamanın en önemli nedenidir. Burun kemiği eğriliği ya da burun polibine bağlı burun tıkanıklığı, alerji, reflü, şişmanlık diğer sebeplerdir. Öncelikle horlamaya yol açan neden bulunmalı ve tedavi ona göre planlanmalıdır. Çocukların önemli bir kısmında uykuda solunum bozukluğundan büyümüş bademcikler ve geniz eti sorumludur" dedi.

Anne-babaların yapması gerekenler

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çerçi, çocuklarının horlama problemlerine karşı ebeveynlerin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

"1-Öncelikle ilaç tedavisi ile geniz eti ve bademciklerin küçültülmesi denenmeli ancak çocuk rahatlamamışsa ameliyat ile geniz eti gerekirse bademcikleri de alınmalıdır.

2-Çocuğun diş ve çene yapısı değerlendirilerek, ortodonti tedavi yönünden irdelenmelidir.

3-Şişmanlık horlamanın artmasında önemli bir faktördür. Bu durumda çocuğun beslenme uzmanı eşliğinde diyeti düzenlenebilir.

4-Çocukta alerji sorununa bağlı burun içindeki mukoza ve etler şişer, horlamaya sebep olabilir, mutlaka alerji tedavisi yapılmalıdır.

5-Çocuklarda burun kemik eğriliği özellikle burun travmasına bağlı gelişebilir. Ancak tedavisi için 18 yaşını beklemekte fayda vardır. İleri derecede bir eğrilik ise operasyon yaşı öne çekilebilir."

Bebeklerde durum farklı

Bebeklerde durumun daha farkı olduğunu belirten Dr. Çerçi, şöyle devam etti: “Çocuklarda horlama mutlaka tedavi edilmelidir. Eğer horlamaya geceleri apne (anlık soluk durması) de eşlik ediyorsa sağlık açısından daha vahim sonuçlar ortaya çıkabilir. Ancak unutulmaması gereken, bebekler genel olarak 6 aylık olana kadar düzensiz, hızlı solurlar ve nefes tutma dönemleri olabilir. Bu durum gelişimin bir parçasıdır ve hastalık belirtisi değildir. Sadece nefes almayı unuturlar. Ancak çocukta renk değişikliği meydana geliyorsa o zaman önem taşır. Çocuğunuz çok nadiren horluyorsa bu önemli değil, anormal yatış pozisyonu olmuş olabilir ama çocukta uykudan çığlık atarak uyanma, ağlama, anne-babayı tanımama ya da aşırı terleme, diş gıcırdatma, aşırı hareket etme mevcutsa çocuk uyku bozukluğu açısından değerlendirilmelidir.”

Etiketler: çocuk, horlama, tedavi


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