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Horlayana 'Kaya Tuzu', nefesi güçlü olana 'Cam Semazen'

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar hediye fuarlarının yolunu tuttu. Bu yıl 21'inci kez düzenlenen Lütfi Kırdar Fuar Merkezindeki Yılbaşı Hediye Fuarında, her bütçeye ve zevke uygun ürün bulunuyor.

Horlayana Kaya Tuzu, nefesi güçlü olana Cam Semazen

24 Aralık 2016 11:28

Vatandaşların yeni yıldan tek beklentisi ise barış ve huzur.  Yeni yılda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler festival tadında, hediyelik eşya fuarında buluştu. Fuarda aksesuardan, el emeği ürünlere, yöresel lezzetlerden, kıyafete geniş bir yelpazede toplam 250 stant bulunuyor.

Horlayana kaya tuzu, nefesi güçlü olana cam semazen
İlginç ürünleriyle fuarda standını kuran esnaf müşterisini bekliyor. Emekli öğretmen Ali Karaca horlamayı engelleyen, nefesi açan kaya tuzu ürünleri için, "Kaya tuzu yılbaşında alınacak en güzel hediye" dedi. Cam ustası Aydın Yıldız, nefesi güçlü olanlara semazen ve kedi hediye ediyor. Yıldız ilgiden memnun olduğunu belirterek, "İlgi çok, nefesi kuvvetli olanlara cam üfletiyoruz. Camı patlatana hediye veriyoruz. Ne kadar büyük şişirip ne kadar büyük patlatırsa ona göre semazen ya da kedi hediye ederiz" diye konuştu.

Ayraç değil, 'Çayraç'
Poşet çaydan, kitap ayracı yapan Zeynep Cantürk kendi tasarımı olan ürününe çayraç ismini veriyor. Kitapların çayraçla çay kokacağını belirten Cantürk, "Çayı kitabın arasına koyduğumuzda yapraklar çay koktuğu için, kitap okurken o kokuyu duyuyorsunuz" dedi.
Sanat direktörü Sami Tekiner resmi oyarak üç boyutlu görünüm kazandırdığını ve dünyada ilk yapan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Sanatçı Tekiner, "Resmi oyarak üç boyuta çeviriyorum. Resmi ön plana taşıyorum. Fiyatlar 150, 200, 300 TL arası değişiyor" ifadelerini kaydetti
Diktiği,el emeği çantaları satan bir esnaf ürünleri için, "Ben yaptığım çantaları özenerek yapıyorum, seviyorum okşuyorum. Müşterilere hayır getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Çocukların ağlamadığı günler diliyorum"
Sevdiklerine hediyelik eşya almak için fuara gelen vatandaşlar yeni yıldan beklentilerini şu cümlelerle anlattı: "Yeni yıldan beklentim terörün savaşların bitmesi. Çocuklarımıza kıymasınlar. İlimin bilimin peşine düşelim. Şiddeti terörü yenelim."

"Yeni yılımızın bütün dünyaya hayırlı olmasını temenni ederim. Başımızda olanlar malım. Allah bizi bu musibetler den kurusun."
"Umarım her şey iyi olur, barış olur."
"Sağlık bekliyorum ve de huzur."
"Çocukların ağlamadığı günler diliyorum."

Bu yıl 21'inci kez düzenlenen Yılbaşı Hediye Fuarı, Lütfi Kırdar Fuar Merkezinde 23-31 Aralık tarihlerinde ziyaret edilebilecek. Vatandaşlar sabah 10.00’dan akşam 20.30’a kadar alışveriş yapabilir. 

Gizem Özdemir

Etiketler: Çayraç, horlama, Lütfi Kırdar Fuar Merkezi, Yılbaşı Hediye Fuarı


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