Diğer
Kategoriler

Horoz dövüş yerini, mini stadyuma çevirmişler

Mersin'de isimsiz bir kıraathaneye baskın düzenleyen polis, para karşılığında horoz dövüştürüldüğü iddiasıyla ile 48 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Horoz dövüş yerini, mini stadyuma çevirmişler

05 Nisan 2018 16:10

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi 3 Ocak Mahallesi eski otogar karşısında bulunan bir iş hanının 4. katında faaliyet gösteren isimsiz bir kıraathanede para karşılığında horoz dövüşü yaptırıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adresi takip aldı. Bu sırada 2 poliste müşteri gibi içeri girerek, incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde içeride horoz dövüşü yaptırıldığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Mekanın mini bir stadyuma dönüştürüldüğü, izleyiciler için tribün, skorboard ve horoz dövüşlerinin yapıldığı havuzu gören polis şaşkına döndü. Ayrıca horozların ve dövüşlerin yaptırıldığı yerin kanlar içinde olduğu görüldü. Operasyonda 11 dövüş horozu ele geçirilirken, 46 kişiye Kabahatler Kanunu gereği 11 bin 914 lira para cezası kesildi. Horozlar Akdeniz Belediyesi zabıta görevlilerine teslim edilirken, ruhsatsız olan iş yeri de mühürlendi.

Operasyonda, "horoz dövüşü adı altında kumar oyununun oynanması" suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi R.G.K ve oğlu G.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.  

Koray Ünlü

Etiketler: horoz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç