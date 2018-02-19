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Horoz dövüştürenlere baskın

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde horoz dövüştürülerek bahis oynandığı öğrenilen bir derneğe polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. 30’a yakın horoz kurtarılırken, işyeri sahibi gözaltına alındı.

Horoz dövüştürenlere baskın

19 Şubat 2018 14:05

Edinilen bilgilere göre, Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Dicle Yolunda bulunan bir horoz derneğinde horozların dövüştürüldüğü ve bunun üzerinden bahis oynandığı ihbarını alan polis ekipleri derneğe operasyon düzenledi. Dernekte bulunan işyeri sahibi gözaltına alınıp hakkında yasal işlem başlatıldı. Bahis oynayanlara da kabahatler kanunun ilgili maddeleri gereğince para cezası kesilirken, 30’a yakın horoz Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Ergani şefliğine teslim edildi. 

Fırat Kınık
 

Etiketler: horoz dövüşü

 

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