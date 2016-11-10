Ovacık ilçesine bir kilometre uzaklıkta bulunan 94 Mahallesi'nde vatandaşların keçi, koyun ve ineklerini beslemesi için kurulu olan ahır alanında, bir horoz ve iki yavru kedi arasında sıkı bir arkadaşlık başladı. Anneleri tarafından terk edilen iki yavru kedi, hayvan yetiştiriciliği yapan Haydar Müldür'e ait sussex cinsi bir horozla dost oldu. Günün büyük bir bölümünü horozla geçiren yavru kediler, horozla birlikte gezip dolaşıyor. Geceleri birbirlerinden ayrı, gündüzleri ise sürekli yan yana olan horoz ve kedilerin dostluğu görenleri kıskandırıyor.

Horoz ve yavru iki kedinin dostluğuna tanıklık eden Nazlı Yılmaz, bu duruma önceleri kendisinin de şaşırdığını söyledi. Horoz ve kediler arasındaki arkadaşlığın güzel bir şey olduğunu belirten Yılmaz, "Barakalarda birlikte yaşıyorlar ve birbirleriyle dövüşmüyor. Bazen horoz bir şeyler yiyor, kedilerde horozun yediğinden faydalanmak için peşinden gidiyor. Horoz ve kedilerin dostluğu çok güzel. Güzel anlaşıyorlar” dedi.

Sidar Eren