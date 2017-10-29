Diğer
Kategoriler

Hortum 80 saniyede mahalleyi savaş alanına çevirdi

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde başlayıp karada devam eden hortum Kesik Mahallesinde 80 saniyede ortalığı savaş alanına çevirdi.

Hortum 80 saniyede mahalleyi savaş alanına çevirdi

29 Ekim 2017 15:43
Hortum 80 saniyede mahalleyi savaş alanına çevirdi - Tıkla İzle

Akdeniz'e kıyısı olan Karataş ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Denizde çıkan hortum büyüyerek karaya ulaştı. Kesik Mahallesi’ne ulaşan hortum mahallenin kenarından 80 saniyede geçti. Ancak hortum geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi. Hortum nedeniyle 5 evde maddi hasar meydana geldi. Ahmet Avşar (67) isimli vatandaşın evinin duvarı yıkılırken, 50 yıllık dev ağaç kökünden söküldü. Mazot tankeri yan yattı. Avşar'ın evinin istinat duvarı yıkılırken, evinin bütün kapıları ve pencereleri de yerinde sökülerek hasar gördü, iki kaz telef oldu. Avşar ailesi düğüne gittiği için şans eseri hortumdan kurtuldu. Hortum çıktığında evde bulunan Halis Sönek ve çocukları da bahçeden evin deposuna kaçıp demir kapıyı kapatarak son anda ölmekten kurtuldu. Ancak Sönek'in bahçesinde bütün ağaçlar kökünden sökülürken, traktörlerini koyduğu yerin çatısı uçtu, römork yan yattı, evde hasar meydana geldi. 

İsmet Pehlivan isimli vatandaşın evinin ise üst katındaki tek odalı yerin duvarı çöktü. Vatandaşlar olayın ardından canlarını kurtardıklarına sevinirken maddi hasar meydana geldiği için üzülüyor. Savaş alanına dönen köyde vatandaşlar temizlik çalışması başlattı. 

Ahmet Avşar 67 yıldır köyde yaşadığını ancak böyle bir kasırga görmediğini belirterek, "İlk kez böyle bir kasırga görüyorum. Bu kasırga ancak ABD'de oluyordu" dedi. 

Halis Sönek ise bahçede otururken birden hortum çıktığını depoya kaçarak canlarını zor kurtardıklarını söyledi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, hortum

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç