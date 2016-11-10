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Hortum Söke'yi yıktı geçti

Söke’de aşırı yağışla birlikte oluşan hortum kentte büyük hasar oluşturdu. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde 22.00 sıralarında meydana gelen hortum İlçe Spor Müdürlüğü’ne ait kapalı spor salonu başta olmak üzere çok sayıda ev, otomobil ve ağaçlara zarar verdi. Koku dolu anlar yaşandı.

Hortum Sökeyi yıktı geçti

10 Kasım 2016 11:41

Söke İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne ait kapalı spor salonunun tonlarca ağırlıktaki çatısını havalandıran hortum, çatı aksamını Stadyumun çim sahasına bıraktı. Yaklaşık 300 metre uzaklığa uçan çatının yanı sıra kapalı spor salonu önünde kağıt gibi kıvrılan dev çatı görenleri hayrete düşürdü. Çatısı uçan kapalı spor salonunun içi yağmur suyu ile doldu. 10 Kasım çelenk sunum töreni sonrasında Söke Şehir Stadına incelemeye gelen Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, yakın zamanda tadilat işleminin başlayacağını söyledi. Şehir Stadını çevreleyen ve geçtiğimiz günlerde yenilenen koşu parkuru pistinin zarar gördüğü görüldü. Diğer taraftan stadın arkasında bulunan yan sahanın çevresi ve halı saha da büyük zarar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi’nin Askerlik Şubesi civarında bulunan sokaklarında da ciddi zararlar oluştu. Evlerin çatılarında bulunan çanak antenler, güneş enerjileri ve kiremitler sağa sola savruldu. Çatılardan uçan kiremit ve eternit parçaları park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Sevgili Öğretmenim Parkı’nda çok yıllık ağaçları gövdesinden kıran hortum, aydınlatma direkleri ve parkta bulunan oyun gruplarına da zarar verdi. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da hortum felaketinin yaşandığı noktalarda incelemelerde bulundu. Söke Belediyesi ekipleri vatandaşın yardımına koşarken, yaraları sarmaya çalıştı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Gece saatlerinde hortum ile birlikte vatandaşlarımız bir felaketi yaşamışlar. Gün ağarınca boyutu ortaya çıkıyor. Ekiplerimiz burada ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım ediyor. Evler ve bazı otomobiller zarar gördü. Kapalı Spor Salonunda da zarar olduğunu biliyoruz. Tek tesellimiz can kaybının olmayışı” dedi.

Hortum felaketinin 22.00-22.30 sularında meydana geldiğini belirten vatandaşlar, felaketin büyük bir gök gürültüsü ve sesle geldiğini söylediler. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ev ve çevrelerindeki felaketin izlerini temizlemeye çalışan vatandaşlar, şiddetli yağışla birlikte büyük korku yaşadıklarını belirtti. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kemal Karabıyık; “Hortum mahallemizde büyük bir zarar oluşturdu. Benim kendi evim de dahil bu zarardan nasibini aldı. Geç saatlerde olması sokaklarda kimsenin olmayışı belki de can kaybını önledi. Cana gelmedi mala geldi, olsun. Buna da şükür” diye konuştu. 

Levent Tuncer

Etiketler: hortum, söke


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