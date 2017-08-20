Hortum, sopa ve biber gazlarıyla birbirlerine girdiler

Olay, Cuma günü Antalya Büyükşehir Belediyesinin Kızıllı’daki katı atık depolama tesisinde yaşandı. İddiaya göre, çöplükte yaşayan yaklaşık 300 hayvanla ilgilenmek için bölgeye giden Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan ile Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa süre sonra tartışma kavgaya dönüşünce, yanlarında bulunan dernek temsilcileri de olaya dahil oldu. Hayvanseverler birbirlerine sopa, hortum ve biber gazıyla saldırırken, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kavganın ardından iki derneğin gönüllüleri Varsak Jandarma Karakoluna giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kavgayla ilgili konuşan Candostları Derneği Başkanı Arife Yanık, kavga ettiği Mehmet Orhan’ı daha önce ‘Hayvanlara kötü muamele ediyor’ diye şikayet ettiği için kendisine saldırdığını öne sürdü. Orhan’a daha önce şikayet yüzünden 54 bin lira ceza kesildiğini belirten Yanık, “Bu kişinin kedi evi vardı. Kedi evindeki hayvanlar açlıktan ve susuzluktan ölmüştü. Şikayet ettik ve 54 bin lira ceza kesildi. Bundan sonra bizi sürekli tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı verildi. Çöplükte karşılaştığımızda yanımda bulunan arkadaşımıza yumrukla, yanındaki kadın da hortumla bana saldırdı. Bende kavgayı önlemek için biber gazı sıktım” dedi.

Askoder Başkanı Mehmet Orhan ise basına servis edilen fotoğraflarla olayın aynı olmadığını öne sürdü. Arife Yanık’ın 4 arkadaşıyla birlikte kendisini darp etmek için biber gazı, cop ve beyzbol sopasıyla saldırdığını iddia eden Orhan, “Haftanın 3-4 günü çöplüğe gidip oradaki canlara su ve mama götürüyorum. Temiz su kullanabilsinler diye 18 noktaya küvet yerleştirdik. Bunların böyle bir derdi yok. Oraya mamayla geleceklerine sopayla, biber gazıyla gelmişler. 4 kişi birden bana saldırdılar. Biri tuttu, biri vurdu” ifadelerini kullandı.

Hayvanlara kötü muamele ettiği için ceza yediği iddiasını da yalanlayan Orhan, “Kentsel dönüşüm için boşaltılan mahalleden toplayıp beslediğimiz kedilerin ‘Aşıları, karneleri yok, kapıları büyük üşür hasta olurlar’ diye ceza yazdırdılar. Dernek başkanı olduğum için ceza iki katına çıktı. Ama cezaya itiraz ettik. Hastalıktan ve yaşlılıktan dolayı ölen 4 kediyi mezarlarından çıkarıp, ‘İşte ölen kediler’ diye algı yaptılar” şeklinde konuştu.