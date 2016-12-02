Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesinin kırsal Yukarı Karataş Mahallesi'nde meydana gelen hortumda onlarca ahır yıkılırken, 10 kadar küçükbaş hayvan telef oldu. Yağan dolunun ardından meydana gelen hortum nedeniyle mahallede enerji nakil hatları da zarar gördü. Hortum sonrası mahalleye gelen belediye ekipleri olası bir çökmeye karşı tedbir alarak evleri zarar gören vatandaşları tahliye etti. Ceylanpınar Kaymakamlığı hasar tespiti için oluşturduğu komisyon ile mahalle içerisinde evleri veya ahırları zarar görmüş vatandaşların zararlarını tespit etmeye başladı.

Bir çok ağacı yerinden söken ve çatıları da sökecek kadar güçlü hortumla ilk defa karşılaştıklarını ifade eden köy sakinlerinden Muzaffer İnce, “Yağan dolunun ardından mahallemizde yaşanan hortum bizleri oldukça korkuttu. Hortum nedeniyle çok sayıda ağaç kökünden sökülürken, bir çok ahır da kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden ricamız hasar tespit çalışmasını bir an önce bitirip mağdur olan mahalle halkına gerekli yardımın yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yetkililer hasar tespit çalışmasının bir an önce bitirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Uğur Kuş