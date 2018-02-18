Hortumda zarar gören üreticilere fide ve biyoteknik malzeme yardımı

Kumluca Belediyesi Mavikent Düğün Salonunda gerçekleşen törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç ve Av. Mustafa Köse, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, tohum ve fide firmalarının temsilcileri ile çok sayıda üretici katıldı.

Törende konuşma yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaşanan hortum felaketinin büyüklüğüne işaret ederek, “Kumluca, Finike, Kaş ve Demre İlçelerimizde büyük bir hortum felaketi meydana geldi. Afet sonrasın tüm sektör paydaşları birlik ve beraberlik içerisinde üreticilerimizin yaraları sarmaya başladı. Milletlerin büyüklüğü yaşanan afetler sonrası ortaya çıkar. Felaket ne kadar büyük olursa olsun biz bu yararları sararız. Çünkü biz büyük bir milletiz. Ama şunu ifade etmek isterim ki bölgemizde hizmet veren tohum ve fide şirketleri bu felaketten faydalanmak yerine üreticilerimize destek oldu. Desteğini esirgemeyen tüm fide ve tohum şirketlerine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

“TARSİM yaptırmayı ihmal etmeyin”

Yaşanan hortum olayı sonrasında TARSİM’de iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Karaloğlu, “Aslında Devletimiz yaşanan afet sonucu üreticilerimizin zararını karşılamadı. Üreticilerimizin yerle bir olan seralarına ve tesislerine can suyu olup, onları tekrar ayağa kaldırdı. Çiftçimizin üzerine düşen ise sigortalarını ihmal etmeden yaptırmalarıdır” dedi.

“Çiftçimiz biyolojik mücadele yapıyor”

Medya yapılan yanlış haberlere tepkisi ifade eden Vali Karaloğlu, “Çiftçimiz 30 sene önceki çiftçi değil. Artık zararlı gördüler mi ilaç kullanmayıp biyolojik mücadele yapıyorlar. Yalan yanlış haber yapıp halkımızı endişelendirmek yerine çiftçilerimizin seralarda hangi koşullarda üretim yaptıklarını görsünler. Bizim çiftçimiz kendi yemediğini, çocuklarına yedirmediğini kimseye yedirmezler. Antalya çiftçisi her gün kendini geliştiriyor, bilinçli üretim yapıyor” diye konuştu.

“Yaraları hızla sarmayı başardık”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, 24 mahallede 3 bin 222 dekar alanda zarar meydana geldiğini belirterek, “Tarımsal üretim yapan çiftçilerimiz büyük ölçüde zarar gördü. Yaraları hızla sarmayı başardık. Çiftçilerimizin bu zararı karşısında kayıtsız kalmayan Başta Sayın Valimiz olmak üzere, tüm devlet kurumları ile sektör paydaşlarına teşekkürlerimi sunarım. Bu afet çiftçilerimizin böyle bir zamanda birlik ve beraberlik ile nasıl ayağa kalkabileceğinin en güzel teyidi oldu” dedi.

“Bizim verdiğimiz desteğin kaybedileni yerine koymaktan daha çok üretim yapılmasına vesile olacağının altını çizmek isterim” diyen Türel, yaşanılan hortum sonrası üreticilerin yenilenen seralarıyla verimli bir üretim gerçekleştireceğine inandığını kaydetti.

Desteğini esirgemeyen tohum ve fide firmalarına Vali Münir Karaoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel plaket takdim etti. Antalya Milletvekilleri ile Belediye Başkanları ise üreticilere biyoteknik malzeme dağıttı.

Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen tören sonrasında hortum afetinden zarar görüp yeniden faaliyete geçirilen seraları ziyaret etti. Çiftçiler ile fide dikimi yapan Özen, “Hortumdan zarar gören çiftçilerimiz yaralarını birlik ve beraberlik ile hızlı bir şekilde sardık. Biz İl Müdürlüğü olarak tüm çiftçilerimizin arkasındayız. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli sezonlar dilerim” dedi.

Ramazan Sarıkayalı

