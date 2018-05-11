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Hortumun yerle bir ettiği köy halkı konuştu

Tekirdağ’da meydana gelen hortum olayının ardından mahalle sakinleri yaşananları anlatarak, o anki korkularını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Rıfkı Temizel, "74 yaşındayım böyle bir şey görmedim" dedi.

Hortumun yerle bir ettiği köy halkı konuştu

11 Mayıs 2018 17:39
Hortumun yerle bir ettiği köy halkı konuştu - Tıkla İzle

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kazandere Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yağış ve ardından oluşan hortum, mahallede büyük hasara neden oldu. Mahallede bulunan 8 evde büyük hasarlar meydana gelirken, hortumun geçtiği yerde bulunan ağaçlardan ise eser kalmadı. Elektrik direkleri de hortumun şiddetine dayanamayarak devrildi. Yaşanan hortum olayının ardından mahallede hayat normale dönerken, mahalle sakinleri olayın yaşandığı anı anlatarak çok korktuklarını söyledi.

"Uyku uyuyamadık” 

Afetin yaşandığı yerde bulunan köy sakinlerinden Rıfkı Temizel 74 yaşında olduğunu ve daha önceden böyle bir duruma şahit olmadığını belirterek, "Buradan bir bulut kabardı ardından bir serinlik gelmeye başladı. O serinliğin arkasından bir rüzgar çıktı. Rüzgarla birlikte çatılardaki kiremitler döküldü. Bir uğultu duyduk. Çok hızlıydı geldi, geçti. Anlamadık zaten ne olduğunu. Akşam yattığım zaman hep hayal ediyorum kafamda. Uyku uyuyamadık. Nasıl oldu, nasıl gitti hiç anlamadım. 74 yaşındayım ve daha önce böyle bir şey hiç yaşamadım. Böyle bir hortum gibi bir şey hiç görmedim" diye konuştu. 

Köy sakinlerinden Kerim Evci, "Köyün merasından bir hortum koptu, öyle döne döne buraları aldı gitti. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Böyle insan bambaşka oluyor" şeklinde konuştu.  

Halil Dağ - İsmail Denizhan

 

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