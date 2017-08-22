Hotpoint'ten İzmir’e konsept mağaza

Hotpoint mağazası yatırımlarına devam eden Whirlpool Corporation Türkiye, yeni konsept mağaza formatını İzmir’e taşıdı. Haluk Büber'in sahibi olduğu mağaza, Karşıyaka’da açıldı. Açılışa Whirlpool Corporation’ın MEA Direktörü Mohamad El Yassir ve Whirlpool Corporation Türkiye Genel Müdürü Gabriele Esposito da katıldı.

İzmir’deki 11. Hotpoint satış noktası ve kentin ilk yeni konsept mağazası olan Burcu Ticaret'in açılış töreninde konuşan Whirlpool Corporation MEA Direktörü Mohamad El Yassir, “Türkiye’yi, bölgedeki varlığımızı pekiştirmek için üs olarak görüyoruz” dedi. Yassir şöyle, “Türkiye harika bir üretim merkezi; iyi iş etiğine ve harika tedarikçilere sahip, yetenekli bir işgücü var. Manisa'daki fabrikalarımız her yıl üst üste Ege Bölgesi'nde ihracat rekorları kırıyor. Üretime yatırım yapmaya devam edeceğiz. Önemli olan sadece ürün değil aynı zamanda perakende satış ağı, mağazalar ve satış sonrası hizmetler. Başarı, nasıl bir satış ağına sahip olduğunuzla çok alakalı. Türkiye’de büyümek için bayi kanalı konsept mağazaları ve satış sonrası servis ağını kullanacağız. Türkiye hem üretimde hem satışta bizim için kilit ülke. Türkiye'ye inanıyoruz” dedi.

Whirlpool Corporation Türkiye Genel Müdürü Gabriele Esposito ise tüketicilerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda teknoloji ve tasarımıma yön verdiklerini vurguladı. Esposito, “Bunu ‘sen nasıl istersen’ diyerek sloganımıza da taşıdık. Burcu Ticaret Hotpoint mağazasını da bu anlayışa uygun olarak; tüketicilerin müşteri deneyimini maksimum düzeyde yaşayacağı, demoları görebildiği, ürünlere dokunabildiği, ürünlerin en iyi şekilde teşhir edildiği bir mağaza olarak İzmir halkının hizmetine sunuyoruz. Yepyeni mağazamızın sevgili dostum Haluk Büber ve elbette İzmirliler’e hayırlı olmasını diliyorum. Yeni konsept mağazaları hızla artacak ama mağazaların sadece sayısı değil önemli olan. Çünkü bunlar sadece mağaza değil tüketicilerimizin komşusu. Doğru komşuları bulacak, doğru yerlerde doğru mağazaları açacağız’’ diye konuştu.

Mağazanın sahibi Haluk Büber ise bu özel günde kendisini yalnız bırakmayan Whirlpool Corporation yöneticilerine teşekkür ederek, “27 yıl önce katıldığım Hotpoint ailesinin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Daha önce Manisa Fabrikasında imalat müdürü olarak başladığım serüvenime şimdi yeni konsept Karşıyaka mağazası ile devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkesin eline sağlık” ifadelerini kullandı.