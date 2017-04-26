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Houston, Thunder’ın fişini çekti

NBA Batı Konferansı 1. Turunda Houston Rockets, Toyota Center'de karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 105-99 mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı ve çeyrek finallere yükseldi. Rockets’ta James Harden 34 sayı atarken, Thunder’da ise Westbrook’un 47 sayı sayısı yetmedi.

Houston, Thunderın fişini çekti

26 Nisan 2017 10:03

NBA’de Play-off 1. Tur heyecanı 3 karşılaşma ile sürdü. Utah Jazz, Steplas Center'da karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 96-92 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Utah'ta Gordon Hayward 27 sayı, 8 ribaund, Rodney Hood 16 sayı, 5 ribaund ve Joe Johnson 14 sayı, 8 ribaund ile mücadele etti. Clippers'ta ise Chris Paul 28 sayı, 9 ribaund ve JJ. Redick'in 26 sayı, 3 ribaundu galibiyete yetmedi.

San Antonio Spurs, 3-2 öne geçti
San Antonio Spurs, At&T Center'da oynadığı Memphis Grizzlies'ı 116-103 yenerek, seriyi 3-2'ye taşıdı. Spurs'te Kahwi Leonard 28 sayı, 6 ribaund, Patty Mills 20 sayı, 2 ribaund ve Tony Parker 16 sayı, 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Memohis'te ise Mike Conley 26 sayı, 6 asist, Marc Gasol 17 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.

Houston, yarı finale yükseldi
Houston Rockets, Toyota Center'de karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 105-99 mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı ve çeyrek finallere yükseldi. Houston'da James Harden 34 sayı, 8 ribaund, Lou Williams 22 sayı, 5 ribaund ve Patrick Beverley 25 sayı, 8 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Thunder'da ise Russell Westbrook 47 sayı, 11 sayı, 9 asist, Jerami Grant 11 sayı, 5 ribaundu seriyi uzatmaya yetmedi.
NBA’de bugün oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

01.00 Washington Wizards - Atlanta Hawks (2-2)
03.30 Boston Celtics Chicago Bulls (2-2)

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: Houston, nba, Thunder


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