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Höyükte kaçak kazıya 5 gözaltı

Eskişehir'de arkeolojik sit alanı olan höyükte kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.

Höyükte kaçak kazıya 5 gözaltı

23 Ekim 2017 21:02

Olay, Odunpazarı ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine 1. derece arkeolojik sit alanı olan höyüğe gittiğinde F.K., S.T., A.U., G.Y. ve İ.P.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Höyüğün 5 metre derinliğinde, 7 metre genişliğinde kazıldığı ve herhangi bir kültür ve tabiat varlığının çıkartılmadığı görüldü. 5 kişi gözaltına alınırken, el konulan kullanılan çekici, römork ile ekskavatör bir otoparka teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: eskişehir

 

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