HPE Aruba, 'Eğitim Zirvesi 2017' etkinliğini gerçekleştirdi

HPE Aruba, İstanbul'da 'Eğitim Zirvesi 2017' gerçekleştirdi. Etkinlikte mobil cihazların, mobil uygulamaların ve IoT'un (nesnelerin interneti) pazara hızlı girdiği ve eğitim sektörü bu teknolojik gelişmeleri oldukça benimsemiş durumda olduğu açıklandı. Yeni neslin etkileşim biçiminin merkezinde yer alan mobil cihazlarla, doğal olarak mobil yenilikçiliğe öncülük etmek ve öğrencilerin daha gelişmiş öğrenme deneyimi kazanmalarını sağlama misyonunun da eğitim kurumlarına düştüğü ifade edildi.

Etkinlikte konuşma yapan HPE Aruba Ülke Müdürü Ersin Uyar, ''Günümüzde artık art arda dizilmiş sıralardan oluşan sınıfların yerini; öğrenciler, öğretmenler ve eğitim cihazları arasındaki işbirliğini teşvik eden bir ortam alıyor. Bugünün öğrencileri çoğu kullanıcı arabirimini anlamada doğuştan gelen bir kabiliyete sahip. Yani en yeni cihazları pratik olarak kullanabiliyorlar. Bu durum, öğrencilerin eğitim sistemine maksimum seviyede katılımlarının sürekliliği açısından bu cihazları ders planları ve okul kültürünün ayrılmaz bir parçası yapıyor'' dedi.

Uyar sözlerine şöyle devam etti: ''Akıllı sınıf her zaman heyecan verici ancak hassas bir konu çünkü öğrencilerin temel ders alanlarında bilgilerini öğrenmeye ve geliştirmeye devam etmeleri şart, ancak bu gelişmelerin güvenli IoT ortamlarındaki artışla paralel seyretmesi bekleniyor. Eğitimdeki müşterilerimizle yakın işbirliği yaparak, sınıfın değişen talepleri üzerine sürekli tartışıyoruz; cihaz yaygınlaştırma, uygulama kullanımı, oda / bina ortamları, IoT'nin başlaması, öğrenci ve öğretmen işbirliği ve veri destekli karar verme, bunlardan sadece bir kaçı''.

Etkinlikte ayrıca eğitim alanında yakın gelecekte kullanıma geçebilecek şu 6 temel tema ve trend saptandı:

Kurum boyunca yayılan IoT

Gartner, geçen yıl 5.5 milyon yeni 'nesne'nin her gün ağlara bağlandığını ve 2020'ye kadar yaklaşık 21 milyar cihazın bunlara katılacağını tahmin ederken, IoT okul cihazlarının ötesine hızla genişliyor. Bağlantılı ışıklar ve kapı kilitlerinden, sınıftaki öğrenime ve öğrenci kayıtlarına kadar geniş bir yelpazede her geçen gün daha da fazla yayılıyor.

Her zaman hazır deneyimler

Sadece 'her zaman, her yerde' bağlantı talep eden IoT cihazları değil, ister oyun alanı, sınıf, spor salonu isterse toplantı salonunda olsun, tüm kullanıcılar cihazlarından ve uygulamalarından artık yüksek performans bekliyor. Böylelikle hem içeride hem de dışarıda sorunsuz çalışıp, öğretecek ve öğrenebilecekler.

Akıllı alanlar

Lokasyona özel servisler bir yıl önce henüz yeniydi. Bu yıl, içeriğe duyarlı mobilite, alanlara zeka eklemekle ilgileniyor, böylece alan sizinle etkileşime girebiliyor. Örneğin, bir öğretmen sınıfa girdiğinde, ekipmanın ve kolaylıkların konfigürasyonu şimdi otomatik olarak onun profiline göre ayarlanabilir. Ya da bildirim almayı seçen bir öğrenci belirli bir sınıfın önünden yürüyerek geçerken, ev ödevinin bitiş tarihine ilişkin bir bildirim alacaktır.

Giyilebilir cihazlar ve lokasyonu tanıyan çözümler

Okullardaki karar vericiler hala gizliliğin korunması yönünde yönergeler hazırlanmasına çalışırlarken birçok kişi, öğrenciler okulda dolaşırlarken, mobil cihaz ve ağlardan toplanan verilerin kurumlar tarafından kullanılmaya başlanmasının sadece an meselesi olduğu görüşündeler. En iyi akademik performans göstergesi olan derslere devamlılığın kanıtlanmasının araştırılması ile risk altındaki öğrencilerin hızla belirlenme özelliği, onları tekrar kazanmaya yardımcı olabilecek müdahalelerin gerçekleştirilmesine izin veriyor.

Öğrenim için Sanal Gerçekçilik (Virtual Reality / VR) ve Artırılmış Gerçekçilik (AugmentedReality / AR)

Ticari sanal gerçekçilik (VR) veya artırılmış gerçekçilikteki (AR) yeniliklere daha geniş erişim, teknolojiyi araştırma laboratuvarlarının dışına, sınıflara taşıyor. Öğretmenler VR ve AR’yi, öğrencileri geçmişte mevcut olmayan gerçekçi simülasyonlara sokmak için kusursuz mekanizmalar olarak benimsiyorlar.

Yoğunluğu artan ortamlar

Önceki eğilimler göz önüne alındığında, cihaz yoğunluğunun artık konferans salonlarıyla sınırlı olmadığı açıktır. Öğrenciler dizüstü bilgisayarlardan eğlence sistemlerine, bağlantılı ışıklara kadar geniş bir yelpazede çok çeşitli cihazlar kullanıyorlar. Sınıf dışında da akıllı telefonlar, akıllı ekranlar ve tabletlerde deneyimlerini paylaşmayı bekliyorlar. Yemekhaneler, ısınan tepsiler için sıcaklık göstergelerine, otomatlardaki sensörlere ve yemek bileti için tarayıcılara dayanıyorlar. Hepsinin yemek saatlerinde öğrencinin cihazlarının yanı sıra ağa erişmeleri gerekiyor. Wi-Fi ağınız açısından bakıldığında, bu cihazların tümü, bağlantı gerektiren 'nesneler'dir. Dahası, mobil cihazların her yerde bulunması nedeniyle, bu günlerde devre dışı kalma ya da zayıf deneyimler karşısında çok az hoşgörü söz konusu.